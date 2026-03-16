  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۳۶

رئیس فدراسیون بوکس به شبکه ورزش می‌آید

رئیس فدراسیون بوکس امشب در برنامه «کادر فنی» شبکه ورزش حضور می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ساعت ۱۹ امشب دوشنبه ۲۵ اسفند روح الله حسینی رئیس فدراسیون بوکس و صادق بیگدلی رئیس کمیسیون ورزشکاران پارالمپیک با حضور در استودیوی برنامه زنده «کادر فنی» شبکه ورزش درباره رویدادهای کنونی و تحولات اخیر کشور در حوزه ورزش با مخاطبان این شبکه صحبت می‌کنند.

فصل جدید برنامه «کادر فنی» به تهیه‌کنندگی پوریا ملک آبادی و اجرای مهدی توتونچی از نیمه اسفند هر شب ساعت ۲۰ از آنتن شبکه ورزش پخش می‌شود. این برنامه با حضور چهره های شاخص ورزش ایران به عنوان میهمان حضوری و تلفنی، بازتاب و تحلیل کاملی از اتفاقات اخیر پیرامون ورزش کشورمان است.

کد خبر 6776427

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها