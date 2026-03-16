به گزارش خبرگزاری مهر، ساعت ۱۹ امشب دوشنبه ۲۵ اسفند روح الله حسینی رئیس فدراسیون بوکس و صادق بیگدلی رئیس کمیسیون ورزشکاران پارالمپیک با حضور در استودیوی برنامه زنده «کادر فنی» شبکه ورزش درباره رویدادهای کنونی و تحولات اخیر کشور در حوزه ورزش با مخاطبان این شبکه صحبت می‌کنند.

فصل جدید برنامه «کادر فنی» به تهیه‌کنندگی پوریا ملک آبادی و اجرای مهدی توتونچی از نیمه اسفند هر شب ساعت ۲۰ از آنتن شبکه ورزش پخش می‌شود. این برنامه با حضور چهره های شاخص ورزش ایران به عنوان میهمان حضوری و تلفنی، بازتاب و تحلیل کاملی از اتفاقات اخیر پیرامون ورزش کشورمان است.