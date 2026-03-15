ترکاشوند: حمله به اماکن ورزشی اقدامی غیرانسانی و جنایتکارانه است

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان ترکاشوند دبیرکل فدراسیون جودو در خصوص اتفاقات اخیر ظهار داشت: به عنوان عضو کوچکی از خانواده بزرگ رشته جودو کشور، شهادت دانش آموزان بی‌گناه مدرسه شجره طیبه میناب، ورزشکاران و مردم بی‌دفاع کشور عزیز ایران که در پی حملات اخیر رژیم صهیونیستی آمریکایی در ماه مبارک رمضان رخ داده است را به ملت بزرگ و شریف ایران تسلیت و تعزیت عرض میکنم.

وی افزود: حمله به اماکن ورزشی (سالن ۱۲ هزار نفری آزادی، کمپ تیم های ملی جودو و تعدادی از فدراسیون های ورزشی) در هر جای جهان، کاری غیرانسانی و غیرقابل توجیه است.



دبیر کل فدراسیون جودو تصریح کرد: ورزش و ورزشکاران بخشی از جامعه مدنی کشور هستند که با تلاش، امید و پشتکار برای افتخار و عزت کشور عزیزمان ایران در میدان‌های رقابت حاضر می‌شوند، نه در میدان جنگ و یقیناً تخریب اماکن ورزشی و به شهادت رساندن ورزشکاران نادیده گرفتن روح ورزش و انسانیت است.

ترکاشوند در پایان افزود: برای همه مردم ایران آرزوی سلامتی دارم و از همه افرادی که با جان و دل در این شرایط به مردم خدمت می کنند، تقدیر و تشکر می کنم.