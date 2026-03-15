نامه رییس کل سازمان نظام پزشکی ایران به دبیرکل WHO

به گزارش خبرگزاری مهر،رییس کل سازمان نظام پزشکی ایران در نامه‌ای به دبیرکل WHO نوشت:

ریاست محترم سازمان جهانی بهداشت

جناب آقای دکتر تدروس آدهانوم

با سلام

توییت اخیر شما در خصوص جنایت جنگی نامیدن حملات به مراکز درمانی و کادر بهداشت و درمان ایران را مشاهده کردم. از این ابراز نظر سپاسگزارم، اما لازم است به اطلاع برسانم که از ابتدای جنگ رمضان تاکنون، برخلاف تمامی کنوانسیون‌های بین‌المللی و اصول انسانی، و با نهایت وقاحت، بیش از ۲۰ بیمارستان، مرکز درمانی و پایگاه اورژانس کشور من مورد هجوم رژیم‌های متجاوز آمریکا و صهیونیست قرار گرفته است. در نتیجه این حملات تا کنون ۵ پزشک، ۱ داروساز، ۳ پرستار، ۳ تکنسین اورژانس و ۳ نفر از پرسنل بهداشت و درمان حین ارایه خدمات به شهادت رسیده‌اند.

همچنین، انبار دارویی شیرخشک، داروهای بیماران MS و داروهای بیماران صعب‌العلاج مورد اصابت قرار گرفت و نابود شد.تجهیزات بیمارستانی و لوازم مصرفی مورد نیاز بیماران نیز در حجم وسیعی آسیب دیده است. حال، آیا در مقابل این حجم از وحشی‌گری‌ها و اقدامات ضد انسانی ،صرف ابراز تأسف شما به عنوان دبیرکل سازمان بهداشت جهانی (WHO) مرهمی بر خسارات ودردهای حوزه بهداشت و درمان کشور ما خواهد بود؟

اینجانب صراحتاً انتظار دارم نسبت به ایفای وظایف قانونی و عملی خود اقدام فرمایید. کمترین اقدام در این راستا، اتخاذ تدابیر تنبیهی بازدارنده علیه رژیم‌های متجاوز در حوزه بهداشت و درمان و پیگیری دریافت غرامت برای خسارات وارده به مراکز درمانی و تجهیزات پزشکی و دارویی می باشد.

دکتر محمد رییس زاده

رییس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران