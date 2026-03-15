  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۵۸

نامه رییس کل سازمان نظام پزشکی ایران به دبیرکل WHO

رییس کل سازمان نظام پزشکی ایران طی نامه ای به دبیرکل WHO، حملات آمریکا و اسرائیل به مراکز درمانی را جنایت جنگی دانست و خواستار مجازات و غرامت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،رییس کل سازمان نظام پزشکی ایران در نامه‌ای به دبیرکل WHO نوشت:

ریاست محترم سازمان جهانی بهداشت

جناب آقای دکتر تدروس آدهانوم

با سلام

توییت اخیر شما در خصوص جنایت جنگی نامیدن حملات به مراکز درمانی و کادر بهداشت و درمان ایران را مشاهده کردم. از این ابراز نظر سپاسگزارم، اما لازم است به اطلاع برسانم که از ابتدای جنگ رمضان تاکنون، برخلاف تمامی کنوانسیون‌های بین‌المللی و اصول انسانی، و با نهایت وقاحت، بیش از ۲۰ بیمارستان، مرکز درمانی و پایگاه اورژانس کشور من مورد هجوم رژیم‌های متجاوز آمریکا و صهیونیست قرار گرفته است. در نتیجه این حملات تا کنون ۵ پزشک، ۱ داروساز، ۳ پرستار، ۳ تکنسین اورژانس و ۳ نفر از پرسنل بهداشت و درمان حین ارایه خدمات به شهادت رسیده‌اند.

همچنین، انبار دارویی شیرخشک، داروهای بیماران MS و داروهای بیماران صعب‌العلاج مورد اصابت قرار گرفت و نابود شد.تجهیزات بیمارستانی و لوازم مصرفی مورد نیاز بیماران نیز در حجم وسیعی آسیب دیده است. حال، آیا در مقابل این حجم از وحشی‌گری‌ها و اقدامات ضد انسانی ،صرف ابراز تأسف شما به عنوان دبیرکل سازمان بهداشت جهانی (WHO) مرهمی بر خسارات ودردهای حوزه بهداشت و درمان کشور ما خواهد بود؟

اینجانب صراحتاً انتظار دارم نسبت به ایفای وظایف قانونی و عملی خود اقدام فرمایید. کمترین اقدام در این راستا، اتخاذ تدابیر تنبیهی بازدارنده علیه رژیم‌های متجاوز در حوزه بهداشت و درمان و پیگیری دریافت غرامت برای خسارات وارده به مراکز درمانی و تجهیزات پزشکی و دارویی می باشد.

دکتر محمد رییس زاده

رییس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

کد خبر 6775388
محمد رضازاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها