دستگیری ۴ عامل تصویربرداری و ارسال محتوای ضدامنیتی در لرستان 

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: با اشراف اطلاعاتی دقیق و همکاری مؤثر مردم، مأموران جان‌برکف انتظامی شهرستان خرم‌آباد موفق شدند یک تیم سه‌نفره شامل سه خانم را که اقدام به تهیه تصاویر و فیلم از حملات هوایی رژیم‌های تروریستی آمریکا و صهیونیستی کرده و آن‌ها را برای رسانه‌های معاند ارسال می‌کردند، شناسایی و در مخفیگاهشان دستگیر کنند.

همچنین مأموران پرتلاش انتظامی شهرستان دورود با رصد هوشمندانه، موفق به شناسایی و دستگیری فردی شدند که اقدام به تصویربرداری از مراکز حساس کرده و مطالب تهیه‌شده را برای شبکه‌های تروریستی از جمله اینترنشنال ارسال می‌کرد.

هشدار پلیس لرستان به عناصر خودفروخته

پلیس استان لرستان با هوشیاری کامل و بهره‌گیری از چتر اطلاعاتی گسترده و همکاری خوب مردم، قاطعانه با هرگونه اقدام ضدامنیتی و فعالیت عناصر خودفروخته که در راستای اهداف دشمنان حرکت می‌کنند، برخورد خواهد کرد.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان تأکید کرد: همکاری مردم شریف استان در شناسایی و گزارش موارد مشکوک، نقش مؤثری در حفظ امنیت و آرامش عمومی دارد و پلیس با اتکا به همین هوشیاری و همراهی مردمی، اجازه هیچ‌گونه فعالیت مخرب علیه امنیت ملی را نخواهد داد.