نماینده پارلمان عراق: جهان در قبال نسل کشی کودکان میناب موضع گیری کند

به گزارش خبرگزاری مهر، عدی شعلان ابوالجون نماینده پارلمان عراق گفت: آنچه گروهک تروریستی صهیونی انجام داده، جنایت نسلکشی در حق کودکان و مایه ننگ و شرمساری است.
وی افزود: ما بر این باوریم که این اقدام بزدلانه چیزی جز نشانهای آشکار از کینه و نفرت آنان نسبت به انسانها نیست.
ابوالجون بیان کرد: این مسئله خطری جدی است و لازم است همه جهان در برابر آن موضعی قاطع اتخاذ کند و این جنایتها افشا شود.سکوت مطلق جامعه جهانی نیز خود نشانه دیگری است از اینکه فقط ملتها می توانند از فرزندان و برادرانشان محافظت و پشتیبانی کنند.
وی گفت: شیعیان در سراسر جهان در معرض تهدید هستند، زیرا آنان صاحبان یک آرمان هستند و نه دلدادگان به دنیا. با این حال، همه مردم جهان به خوبی میدانند که شیعیان جنگ طلب نیستند، بلکه طالب حق و عدالتاند؛ و همین موضوع دشمنان را آزار میدهد.
نماینده پارلمان عراق تاکید کرد: شهادت ۱۷۰ دانشآموز در یک مدرسه ابتدایی در شهر میناب و نیز تخریب بیمارستان کودکان گاندی در تهران، چیزی جز ماحاصل کینه و نفرت نیست. ما به متجاوزان میگوییم که شما جنایتکار جنگی هستید.
