موضع گیری نماینده پارلمان عراق علیه متجاوزان آمریکایی و اسرائیلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، مصطفی سند، نماینده پارلمان عراق، در سخنرانی خود در هفتمین کنگره بین المللی قدس شریف که به همت مجمع جهانی قادمون برگزار شد، ضمن تسلیت شهادت سید علی خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی ایران، و جمعی از فرماندهان ارشد مقاومت در منطقه، این رویداد را نقطه عطفی در تاریخ مبارزات امت اسلامی توصیف کرد.

نماینده پارلمان عراق اعلام کرد: شهادت امام خامنه‌ای را به پیشگاه امام زمان (عج)، امت اسلامی و جمهوری اسلامی ایران تبریک و تسلیت می‌گوییم و با امام خود عهد می‌بندیم که بر راه مقاومت پایدار بمانیم.

وی افزود: همان‌گونه که ایشان فرمودند، ما اهل ستم نیستیم، اما پاسخ کوبنده خواهیم داد و این پاسخ به جنگی منطقه‌ای منجر شد و ما از این جنگ منطقه‌ای استقبال کرده و با تمام توان از آن پشتیبانی می‌کنیم.

این نماینده پارلمان عراق بیان کرد: جنایات اخیر رژیم صهیونیستی فرصتی تاریخی برای طرد کامل اشغالگران از منطقه بوده و دهه هشتم حیات رژیم صهیونیستی با قدرت خداوند و به دست مجاهدان جبهه مقاومت به پایان خواهد رسید. برخی سردمداران سیاسی منطقه که با حمایت موساد و پنتاگون بر سر کار آمده‌اند، تلاش می‌کنند فریاد حق‌طلبی ملت‌ها را خاموش کنند، اما این صداها هرگز خاموش شدنی نیست.