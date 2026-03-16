نماینده پارلمان عراق: آمریکا مانع دست یابی عراق به تسلیحات است

به گزارش خبرگزاری مهر ، احمد الموسوی، یکی از نمایندگان عراقی در گفتوگو با خبرگزاری المعلومه اعلام کرد: آمریکا سیاست عدم در اختیار گذاشتن تسلیحات را در حق نیروهای امنیتی عراق اجرا میکند و عراق باید در صدد اتخاذ اقدامات قاطع حقوقی و بینالمللی در پاسخ به این رویکرد باشد.
الموسوی همچنین تصریح کرد: تمامی فرماندهان امنیتی که در نشست پارلمان حضور داشتند به صراحت به در اختیار نداشتن سامانه پدافند هوایی برای مقابله با حملات یا نقضها اقرار کردند.
وی در ادامه افزود: پیشنویس قانونی وجود دارد که بر اساس آن دولت در راستای خرید سامانههای پدافند هوایی پیشرفته از هر کشوری که آن را فراهم کند، قدم برمیدارد.
این مقام عراقی همچنین گفت: در صورتیکه طرف آمریکایی به مفاد توافقهای امنیتی پایبند نباشد عراق رسما برای بینالمللی کردن پرونده منع تسلیحاتی و مطالبه حق خود در حفاظت از حریم هوایی خود به سازمان مال خواهد رفت.
