به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم جلالی سفیر ایران در مسکو امروز یکشنبه در مصاحبه با خبرگزاری ریانووستی اعلام کرد: تردیدی نیست که آمریکا مسئول حمله به مدرسه میناب و کشته شدن دانش آموزان است. این یک جنایت بسیار بزرگ برای ایرانیان است.

سفیر ایران در مسکو در این مصاحبه درباره وضعیت تنگه هرمز ادامه داد: موضع ما درباره این خصوص روشن و شفاف است؛ تنگه هرمز یا باید برای همه امنیت داشته باشد یا هیچ کس.

جنایت آمریکا در حمله به یک مدرسه در شهر میناب، به یکی از مناقشه‌ برانگیزترین و رسواکننده ترین رویدادهای مربوط به تجاوز اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران تبدیل شده است.

این جنایت منجر به شهادت بیش از ۱۶۸ نفر شد که عمدتاً دانش‌آموز ۷ تا ۱۲ ساله بودند و ویدیوی منتشر شده از این حمله ثابت می‌کند حمله مذکور با موشک کروز تاماهاوک انجام شده که به طور اختصاصی در اختیار ارتش آمریکا است، اما ترامپ با وقاحتی کم نظیر در یکی از سخنرانی های پر از تناقض اخیر خود برای کاستن از بار این جنایت و فریب افکار عمومی به دروغ مدعی شد شاید یکی از این موشک ها را به کشور دیگری فروخته باشد که اظهارنظری کذب در کنار انبوه دروغ گویی های دیگر ترامپ است.