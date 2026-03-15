رحیم زاده: همت کارگران اردبیل در حفظ چرخ اقتصاد کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز رحیم زاده در حاشیه بازدیداز برخی از واحدهای تولیدی و صنعتی فعال در سطح استان اظهار کرد: در شرایطی که دشمنان تلاش دارند با فشارهای روانی و اقتصادی، چرخ تولید کشور را متوقف کنند، کارگران و کارآفرینان اردبیلی ثابت کردهاند که خط مقدم امروز، خط تولید است.
وی افزود: پایداری فعالیت واحدهای صنعتی استان اردبیل، نهتنها نشان از عزم راسخ و غیرت ملی کارگران و کارفرمایان دارد، بلکه نماد واقعی اقتصاد مقاومتی و خودباوری ایرانی است.
رحیم زاده تأکید کرد تلاش شبانهروزی نیروهای تولیدی استان، نشانهای روشن از روحیه جهادی ملت ایران در برابر چالشهای پیشروست و وعده داد حمایتهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از این واحدها با قدرت بیشتری ادامه خواهد یافت.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل گفت: فعالیت مستمر واحدهای تولیدی استان اردبیل در روزهای بحرانی کنونی، به گفته کارشناسان اقتصادی، بار دیگر نشان داد که تکیه بر ظرفیتهای داخلی و نیروی انسانی متعهد، رمز عبور از شرایط سخت و تضمینکننده پویایی اقتصاد ملی است.
