صدیف بدری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز به مناسبت روز جهانی قدس، این یومالله بزرگ، شاهد حضور شکوهمند مردم استان اردبیل در کنار ملت بزرگ ایران در راهپیمایی این روز سرنوشتساز بودیم.
وی افزود: انصافا، مردم عزیز امسال با شکوهتر از سالهای گذشته و مناسبتهای پیشین در صحنه حاضر شدند و این حضور پرشور در کنار رزمندگان غیور ایران اسلامی و همه تلاشگران جبهه مقاومت، نقشی تعیینکننده و اثرگذار داشت و آفرین بر مردم غیور اردبیل.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت:در کنار این حضور حماسی، بار دیگر با آرمانهای والای انقلاب، امام راحل و شهدای گرانقدر تجدید میثاق کردند و با مشتهای گرهکرده، فریاد نفرت خود را بر سر آمریکای جنایتکار و اسرائیل غارتگر کشاندند و مردم عزیز اردبیل امروز با حضور پرشور خود در صحنه، پاسخی دندانشکن به دشمنان این مرز و بوم دادند.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همانگونه که حضور مردم در صحنه، یکی از راهبردهای اساسی در دوران دفاع مقدس و جنگ رمضان بود، امروز نیز مردم عزیز اردبیل ثابت کردند که هسته سخت مقاومت ایران اسلامی، همین ملت بزرگ ایران هستند و آنها با صلابت و غیرت خود، حماسهای ماندگار آفریدند و اقتدار خویش را به جهانیان نشان دادند.
بدری ادامه داد: من مطمئنم این حضور هوشمندانه و انقلابی، در کنار تدابیر و مدیریت مدبرانه نیروهای مسلح عزیز و تجارب گرانسنگ دفاع مقدس، زمینهساز پیروزیهای نزدیکتر برای انقلاب و ایران اسلامی خواهد بود و انشاءالله در سریعترین زمان ممکن، شاهد تحقق خواستههای بهحق ملت ایران در سایه این وحدت و ایستادگی باشیم.
