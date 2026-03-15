به گزارش خبرنگار مهر،جهانگیر جوانمرد صبح یکشنبه در جلسه شورای پیشگیری از جرم سرعین ،اظهار کرد: تمهیدات لازم برای اسکان مسافران در دستور کار است.
وی در این جلسه بر ضرورت برنامهریزی دقیق، هماهنگی میان دستگاهها و آمادگی کامل برای حفظ نظم و امنیت عمومی در ایام نوروز تأکید کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل با اشاره به شرایط حساس منطقه در پی اقدامات تجاوزکارانه و تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران،گفت: هوشیاری و آمادگی همه دستگاهها برای پیشگیری از بروز هرگونه مشکل ضروری است.
جوانمرد ادامه داد:در آستانه ایام نوروز، شهرستان سرعین به عنوان یکی از مقاصد اصلی گردشگری استان اردبیل، میزبان شمار زیادی از مسافران و گردشگران از سراسر کشور خواهد بود، لذا برنامهریزی دقیق برای ساماندهی اقامتگاهها، اسکان مسافران، تأمین امنیت و آرامش عمومی ضروری است.
وی با تأکید بر نقش محوری شوراهای پیشگیری از وقوع جرم در انسجام میان نهادهای مسئول، اظهار کرد: در شرایط فعلی کشور و با توجه به تهدیدات خارجی، هرگونه سهلانگاری در انجام وظایف دستگاهها میتواند تبعات منفی برای امنیت و اعتماد عمومی داشته باشد. بنابراین لازم است تمامی مسئولان با همافزایی، رصد مستمر و اقدامات پیشگیرانه مؤثر، از بروز حوادث احتمالی جلوگیری کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه دادگستری و دستگاههای اجرایی استان اردبیل با تمام ظرفیت و توان برای صیانت از امنیت عمومی، پیشگیری از جرائم و ایجاد فضای امن و آرام برای مسافران در استان و به ویژه در شهرستان سرعین اقدام خواهند کرد.
