بارش باران در اردبیل پیش بینی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر،اداره کل هواشناسی استان ادربیل در تشریح هوای استان اردبیل طی 48 ساعت آینده اعلام کرد: بر اساس آخرین تصاویر ماهواره هواشناسی با ورود سامانه بارشی به غرب و شمال غرب کشور، ضمن وزش باد تند تا نسبتاً شدید جنوبی، آسمان در بیشتر مناطق ابری شده و از بعدازظهر بتدریج بارش باران آغاز شده که این بارش غالباً رگباری پیش بینی می شود.

بارش در ارتفاعات و مناطق کوهستانی بصورت برف خواهد بود. اوج بارش از عصر امروز تا قبل از ظهر فردا (دوشنبه 25 اسفند) انتظار می رود. ضمناً با توجه به نوع بارش در برخی نواحی احتمال آبگرفتگی معابر عمومی و جاری شدن روان آب احتمال می رود.