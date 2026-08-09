تسویه فرامرزی با رمزارز در مرکز ملی فضای مجازی بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، نشست تخصصی بررسی استفاده از رمزارزها را در تسویه فرامرزی تجارت کشور توسط معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی و با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دستگاه‌های مختلف برگزار شد.

در این نشست، دو طرح برای تسویه تجارت خارجی کشور به نحوی که کاملا خارج از کنترل سوئیفت و رصد خزانه داری آمریکا باشد، ارائه شد و حضار به بررسی و نقد و ارزیابی آنها پرداختند.

نمایندگانی از دادستانی کل کشور، مجلس شورای اسلامی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، بانک مرکزی، وزارت امور خارجه، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق مشترک ایران و چین، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، پلیس فتا، پلیس امنیت اقتصادی، گمرک ایران، سازمان توسعه تجارت ایران، مرکز ملی اطلاعات مالی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، انجمن فینتک در این نشست حضور داشتند.