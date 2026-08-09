صادرات از گمرک بازرگان ۱۳۰ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن باقرپور در جلسه شورای ترافیک ماکو از چشمگیر فعالیت‌های تجاری در این گمرک خبر داد و گفت: در سال جاری، میزان صادرات ۱۳۰ درصد، واردات ۸۸ درصد و ترانزیت ۶۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

وی با اشاره به پلاک‌گذاری خودروهای منطقه آزاد افزود: یکی از عوامل مؤثر بر ایجاد تراکم در محوطه‌های گمرکی در این نقطه توقف موقت پلاک‌گذاری خودروهای منطقه آزاد در ماه های گذشته است.

وی ادامه داد: این موضوع موجب کاهش عرضه و تقاضای خرید خودروها و در نتیجه انباشت خودرو در انبارهای تحت کلید گمرک شده است، مسئله‌ای که ضمن پر شدن ظرفیت انبارها، فضای لازم برای استقرار سایر اقلام و کالاها را نیز با محدودیت مواجه کرده است.

مدیر گمرک بازرگان همچنین با اشاره به ترافیک ایجادشده در مقابل انبارهای شماره ۱۴ و ۱۵ تحت کلید گمرک گفت: پارک نامناسب کامیون‌ها در این محدوده موجب اختلال در نظم ترافیکی شده و لازم است نظارت‌ها و اقدامات بازدارنده در این زمینه تشدید شود.

باقرپور اضافه کرد: ایجاد نظم و انضباط در مسیرهای منتهی به گمرک و محوطه‌های گمرکی از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که تجار و بازرگانان در مسیر فعالیت‌های اقتصادی خود، نیازمند برخورداری از نظم، امنیت و روان بودن تردد در این محدوده هستند.

گمرک بازرگان یکی از مبادی سه‌گانه تجارت مرزی ایران و ترکیه به شمار می‌رود که به صورت شبانه‌روزی در شمال آذربایجان‌غربی در داخل محدوده منطقه آزاد ماکو واقع شده است.