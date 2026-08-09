  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۴

صادرات از گمرک بازرگان ۱۳۰ درصد افزایش یافت

صادرات از گمرک بازرگان ۱۳۰ درصد افزایش یافت

ارومیه- مدیرکل گمرک بازرگان از افزایش ۱۳۰ درصدی صادرات از این گمرک طی سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن باقرپور در جلسه شورای ترافیک ماکو از چشمگیر فعالیت‌های تجاری در این گمرک خبر داد و گفت: در سال جاری، میزان صادرات ۱۳۰ درصد، واردات ۸۸ درصد و ترانزیت ۶۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

وی با اشاره به پلاک‌گذاری خودروهای منطقه آزاد افزود: یکی از عوامل مؤثر بر ایجاد تراکم در محوطه‌های گمرکی در این نقطه توقف موقت پلاک‌گذاری خودروهای منطقه آزاد در ماه های گذشته است.

وی ادامه داد: این موضوع موجب کاهش عرضه و تقاضای خرید خودروها و در نتیجه انباشت خودرو در انبارهای تحت کلید گمرک شده است، مسئله‌ای که ضمن پر شدن ظرفیت انبارها، فضای لازم برای استقرار سایر اقلام و کالاها را نیز با محدودیت مواجه کرده است.

مدیر گمرک بازرگان همچنین با اشاره به ترافیک ایجادشده در مقابل انبارهای شماره ۱۴ و ۱۵ تحت کلید گمرک گفت: پارک نامناسب کامیون‌ها در این محدوده موجب اختلال در نظم ترافیکی شده و لازم است نظارت‌ها و اقدامات بازدارنده در این زمینه تشدید شود.

باقرپور اضافه کرد: ایجاد نظم و انضباط در مسیرهای منتهی به گمرک و محوطه‌های گمرکی از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که تجار و بازرگانان در مسیر فعالیت‌های اقتصادی خود، نیازمند برخورداری از نظم، امنیت و روان بودن تردد در این محدوده هستند.

گمرک بازرگان یکی از مبادی سه‌گانه تجارت مرزی ایران و ترکیه به شمار می‌رود که به صورت شبانه‌روزی در شمال آذربایجان‌غربی در داخل محدوده منطقه آزاد ماکو واقع شده است.

کد مطلب 6911782

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها