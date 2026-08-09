به گزارش خبرنگار مهر، گاز مایع یا LPG سالهاست که در بسیاری از کشورها بهعنوان یکی از سوختهای جایگزین بنزین در حملونقل سبک و ناوگان شهری مطرح است. دلیل این توجه فقط قیمت پایینتر نیست؛ LPG از نظر فنی نیز چند مزیت مهم دارد که آن را برای برخی کاربردها به گزینهای قابلاتکا تبدیل میکند.
نخستین مزیت، کیفیت احتراق بهتر در موتورهای مناسبسازیشده است. LPG عدد اکتان بالاتری از بنزین دارد و همین ویژگی باعث میشود پدیده ناک یا ضربه موتور کاهش یابد. در عمل، این مسئله به احتراق نرمتر، عملکرد پایدارتر و در برخی موارد بهبود راندمان در موتورهای سازگار منجر میشود. از این رو، LPG در خودروهایی که برای استفاده از این سوخت تبدیل شدهاند، میتواند تجربه رانندگی قابل قبول و کمصداتری ایجاد کند.
مزیت دیگر، آلایندگی کمتر است. LPG نسبت به بنزین گوگرد بسیار کمتری دارد و در فرآیند احتراق، معمولاً دوده، ذرات معلق و بخشی از آلایندههای سمی خروجی را کمتر تولید میکند. این موضوع در شهرهای بزرگ که با معضل آلودگی هوا روبهرو هستند، اهمیت ویژهای دارد. کاهش انتشار هیدروکربنهای نسوخته و منواکسیدکربن نیز از دیگر مزیتهای زیستمحیطی LPG به شمار میرود. به همین دلیل، در بسیاری از سیاستهای انرژی، این سوخت بهعنوان گزینهای بینابینی برای گذار از سوختهای آلایندهتر به سوختهای پاکتر دیده میشود.
از منظر فنی، LPG رسوب کمتری نسبت به بنزین در محفظه احتراق و سامانه سوخترسانی ایجاد میکند. همین موضوع میتواند به تمیزتر ماندن موتور و کاهش برخی هزینههای نگهداری کمک کند. البته این مزیت زمانی معنا پیدا میکند که خودرو بهدرستی تبدیل شده باشد و تجهیزات ایمنی و تنظیمات موتور مطابق استاندارد نصب شده باشند. در غیر این صورت، استفاده غیراصولی از LPG میتواند به افت کارایی یا حتی خطرات ایمنی منجر شود.
با این حال، LPG یک محدودیت مهم هم دارد: چگالی انرژی آن از بنزین کمتر است. به بیان ساده، با مصرف یک حجم برابر، پیمایش کمتری نسبت به بنزین به دست میآید. بنابراین هرچند قیمت تمامشده هر لیتر LPG پایینتر است، اما مقایسه اقتصادی آن باید بر اساس هزینه هر کیلومتر انجام شود، نه فقط قیمت هر لیتر. این نکته برای ناوگان حملونقل و خودروهای پرتردد بسیار مهم است و نباید در تحلیلها نادیده گرفته شود.
مزیتهای اقتصادی و الزامات توسعه
از نظر اقتصادی، جذابترین ویژگی LPG قیمت پایینتر آن نسبت به بنزین است. در کشورهایی که LPG بهصورت گسترده عرضه میشود، این اختلاف قیمت میتواند به کاهش محسوس هزینه سوخت خانوارها، تاکسیها، وانتها و خودروهای پرکارکرد منجر شود. برای رانندهای که روزانه مسیرهای طولانی طی میکند، صرفهجویی ماهانه حاصل از مصرف LPG میتواند قابل توجه باشد و حتی هزینه اولیه تبدیل خودرو را در مدت زمان معقولی جبران کند.
این مزیت فقط در سطح مصرفکننده خلاصه نمیشود. برای دولتها نیز توسعه LPG میتواند ابزار مدیریت تقاضای بنزین باشد. کاهش مصرف بنزین به معنای فشار کمتر بر واردات، یارانه، ذخایر استراتژیک و شبکه توزیع است. در شرایطی که بازار سوخت با محدودیتهای ارزی، نوسان قیمت جهانی و الزامات امنیت انرژی مواجه است، تنوعبخشی به سبد سوخت یک امتیاز راهبردی محسوب میشود. از این منظر، LPG میتواند بخشی از فشار را از روی بنزین بردارد و انعطاف بیشتری به سیاستگذار انرژی بدهد.
در بخش حملونقل عمومی و ناوگان پرتردد، مزیت اقتصادی LPG بیشتر دیده میشود. تاکسیها، خودروهای خدماتی و برخی وسایل نقلیه سبک که مصرف روزانه بالایی دارند، بیشترین بهره را از اختلاف قیمت سوخت میبرند. اما این مزیت مشروط به وجود زیرساخت مناسب است. اگر جایگاه عرضه محدود باشد یا دسترسی پایدار وجود نداشته باشد، صرفهجویی اقتصادی بهسرعت تحتالشعاع هزینه زمان، صف و دشواری سوختگیری قرار میگیرد.
هزینه تبدیل خودرو نیز عامل مهم دیگری است. نصب مخزن، شیرآلات، تجهیزات ایمنی و کیت تبدیل، هزینه اولیهای ایجاد میکند که باید در محاسبه اقتصادی دیده شود. برای خودروهای کمکارکرد، این هزینه ممکن است بهصرفه نباشد؛ اما برای ناوگانهای پرتردد، بازگشت سرمایه معمولاً سریعتر است. بنابراین LPG بیشتر برای مصرفکنندهای جذاب است که پیمایش بالا، دسترسی به جایگاه مناسب و امکان نگهداری استاندارد داشته باشد.
در کنار اقتصاد مصرفکننده، LPG از منظر اقتصاد انرژی نیز اهمیت دارد. این سوخت میتواند به استفاده بهینهتر از محصولات جانبی پالایش و پتروشیمی کمک کند و بهجای سوزاندن یا کمارزشماندن بخشی از تولیدات هیدروکربنی، به یک حامل انرژی کاربردی تبدیل شود. این موضوع برای کشورهایی که به زنجیره نفت و گاز وابستهاند، یک مزیت صنعتی و سیاستی نیز به شمار میرود.
در جمعبندی باید گفت LPG از نظر فنی سوختی پاکتر، با عدد اکتان بالاتر و آلایندگی کمتر از بنزین است و از نظر اقتصادی نیز در صورت قیمتگذاری درست و زیرساخت مناسب، میتواند هزینه سوخت را کاهش دهد. با این حال، محدودیت پیمایش، نیاز به مخزن مجزا، الزامات ایمنی و نبود شبکه توزیع گسترده، مانع اصلی توسعه آن است. بنابراین LPG در عمل بیشتر یک سوخت مکمل و راهبردی است تا جایگزینی کامل برای بنزین؛ سوختی که اگر زیرساخت و سیاستگذاری آن فراهم شود، هم به اقتصاد خانوار کمک میکند و هم به کاهش فشار بر بازار بنزین کمک خواهد کرد.
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