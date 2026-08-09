قاسمی: ترویج ایثار مأموریت مشترک همه ارکان نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، احسان قاسمی صبح یکشنبه در پنجاهمین جلسه شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان گیلان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و به‌ویژه رهبر شهید انقلاب، بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای تحقق اهداف این شورا تأکید کرد و با اشاره به جایگاه شورای عالی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در نظام حکمرانی، اظهار کرد: تبیین نقش و کارکرد این شورا برای اعضا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: هرچند شوراهای متعددی در کشور فعال هستند، اما همه آن‌ها در سطح «شورای عالی» تعریف نشده‌اند و از میان شوراهای عالی نیز، تنها شماری از آنها به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل جلسه می‌دهند که این نشان‌دهنده جایگاه رفیع شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.

معاون دبیر شورای عالی با تأکید بر ماهیت قانونی این شورا، خاطرنشان کرد: برخلاف برخی شوراها که برای حل معضلات مقطعی ایجاد می‌شوند، شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از شوراهای قانونمند کشور محسوب می‌شود و تشکیل آن زمانی ضرورت می‌یابد که موضوعی فراتر از مأموریت یک دستگاه باشد و تحقق سیاست‌های کلان، نیازمند هم‌افزایی و تجمیع توانمندی‌های همه نهادهاست.

قاسمی با بیان اینکه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت مأموریت اختصاصی یک دستگاه نیست، تصریح کرد: تمام ارکان نظام در این زمینه مسئولیت دارند و کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند ۲۰ درصد از بودجه فرهنگی خود را به این حوزه اختصاص دهند.

وی همچنین با اشاره به نقش شورای استانی به عنوان حلقه اتصال سیاست‌های کلی با ظرفیت‌های اجرایی، بر لزوم پیگیری دقیق مصوبات شورای عالی و حرکت عملی برای تحقق اهداف تأکید کرد و گفت: برگزاری جلسات صرفاً ابزاری برای رسیدن به اهداف است و خروجی مطلوب این نشست‌ها باید به هماهنگی بیشتر دستگاه‌ها و بررسی مسائل موجود منجر شود.