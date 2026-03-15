سردار رحیمی: نظارت مستمر بر عرضه کالا اولویت پلیس امنیت اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای حمایت از اقتصاد مقاومتی و تأمین نیازهای مردم، سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا،در یک برنامه خبری از نظارت مستمر بر عرضه کالا در سراسر کشور خبر داد.

وی گفت: با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تعزیرات حکومتی، ده‌ها گشت نظارتی در نقاط مختلف کشور فعال شده است تا از عرضه سریع و بدون کم و کاست کالا اطمینان حاصل شود و هرگونه تخلفی به قوه قضائیه گزارش و برخورد قانونی صورت گیرد.

سردار رحیمی افزود: پلیس آمادگی کامل دارد تا با حفظ نظم و انضباط اقتصادی، خدمت به مردم را در اولویت قرار دهد و با هرگونه تخلف در بازار برخورد قاطع کند.

وی در پایان افزود:این اقدامات در حالی است که پلیس امنیت اقتصادی با هدف مقابله با قاچاق، احتکار و تخلفات اقتصادی، نظارت دائمی بر روند توزیع کالا و رفع کمبودها دارد و بر عزم جدی خود در حفظ امنیت و سلامت اقتصادی کشور تأکید می‌کند.

وی با اشاره به راه اندازی قرارگاه ویژه در پلیس امنیت اقتصادی اشاره کرد: این قرارگاه پیش از جنگ رمضان نیز در این پلیس فعال بوده اما در این ایام با تمرکز ویژه در حوزه دسترسی مردم به کالاهای اساسی اقدام و عمل می کنیم.

وی با بیان اینکه نظارت و کنترل جریان تخلیه بار و ترخیص کالا از گمرکات یکی از اقدامات پلیس امنیت اقتصادی است، یادآور شد : این مهم با نظارت پلیس و همکاری دست اندرکاران و عزیزانمان در گمرکات و حمل و نقل بار و ... در حال انجام است.

وی ادامه داد: نظارت بر جریان سریع و بی کم و کاست توزیع کالا به مردم از دیگر اقدامات پلیس امنیت اقتصادی است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا به مردم اطمینان داد از نقطه صفر مرزی تا قلب شهرها برای امنیت شما مردم عزیز در میدان هستیم.