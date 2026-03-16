به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیروس دریکوند شامگاه امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در ایام جنگ رمضان، پلیس امنیت اقتصادی خوزستان دو وظیفه مهم و ویژه نظارت بر تسریع ترخیص کالا از بنادر و گمرکات و نظارت بر عرضه سالم و صحیح کالا در سراسر کشور برای افزایش خدمات دهی پلیس به مردم را بر عهده گرفته است.

وی با اشاره به راه اندازی قرارگاه ویژه در پلیس امنیت اقتصادی بیان کرد: این قرارگاه پیش از جنگ رمضان نیز در این پلیس فعال بوده اما در این ایام با تمرکز ویژه در حوزه دسترسی مردم به کالاهای اساسی اقدام و عمل می‌کند.

رییس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان افزود: نظارت و کنترل جریان تخلیه بار و ترخیص کالا از گمرک با نظارت پلیس و همکاری دست اندرکاران در گمرکات و حمل و نقل بار و ... در حال انجام است؛ همچنین نظارت بر جریان سریع و بی کم و کاست توزیع کالا به مردم از دیگر اقدامات پلیس امنیت اقتصادی است.

وی ادامه داد: فعالیت «گشت‌های ویژه پلیس امنیت اقتصادی» که با همکاری وزارت صمت، تعزیرات و همکاری وزارت کار و تعاون و اتاق اصناف و ... است به صورت شبانه روزی فعال هستند.

سرهنگ دریکوند تصریح کرد: به مردم اطمینان می‌دهیم که از نقطه صفر مرزی تا قلب شهرها برای امنیت شما مردم در میدان هستیم و لحظه‌ای از خدمتگزاری به مردم دست نمی‌کشیم.