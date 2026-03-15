به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبداللهی استاندار البرز از آغاز روند ارزیابی و جبران خسارات در مناطق آسیب‌دیده خبر داد و تأکید کرد که استان در وضعیت کنترل‌شده و قابل مدیریت قرار دارد. وی اظهار داشت: در برخی مناطق، منازل مسکونی و واحدهای تولیدی دچار آسیب شده‌اند اما خوشبختانه تلفات انسانی بسیار محدود بوده و اقدامات اولیه بازسازی آغاز شده است.

استاندار البرز افزود: با برنامه‌ریزی‌های قبلی در حوزه مدیریت بحران، تمامی دستگاه‌های اجرایی با شیفت‌بندی منظم در حال خدمت‌رسانی هستند و فعالیت بانک‌ها، نانوایی‌ها و فروشگاه‌ها ادامه دارد.

عبداللهی همچنین از وضعیت مطلوب ذخایر کالاهای اساسی خبر داد: انبارهای مواد غذایی از اقلام ضروری مانند برنج، روغن و شکر پر شده‌اند و شبکه توزیع استان بدون اختلال فعال است. به گفته وی سهمیه آرد نانوایی‌ها تأمین شده و هیچ مشکلی در پخت و عرضه نان وجود ندارد.

وی با اشاره به بخش انرژی نیز توضیح داد: با تعمیرات سریع مخازن سوخت در فردیس، توزیع بنزین به شرایط پایدار رسیده و صف‌ها در جایگاه‌ها حذف شده‌اند.

استاندار البرز از همبستگی مردم و همکاری دستگاه‌ها قدردانی کرد و افزود: روحیه بالای مردم و همدلی آنان باعث شد تا مشکلات اولیه به سرعت رفع شود و استان بدون وقفه در مسیر بازسازی قرار گیرد.