حریفان نماینده والیبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم قرعهکشی لیگ قهرمانان مردان آسیا ۲۰۲۶ در صبح روز شنبه ۱۵ مارس ۲۰۲۶، برابر با ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۴، در سالن همایش های فدراسیون والیبال اندونزی در جاکارتا برگزار و به طور همزمان از طریق بستر یوتیوب پخش شد.
در این مراسم، رئیس فدراسیون والیبال اندونزی و رئیس باشگاه جاکارتا باهایانگ کارا پرسیس به عنوان میزبان این دوره از مسابقات و همچنین وزیر ورزش و جوانان اندونزی سخنرانی کردند. رامون سوزارا نیز در مورد تغییرات آییننامه این دوره از رقابتها صحبت کرد؛ بر اساس این تغییر، تمامی تیمها ملزم به حضور سه بازیکن خارجی در ترکیب خود هستند. دو بازیکن والیبال اندونزی (آقایان و بانوان) فرآیند قرعهکشی را انجام دادند.
قرعهکشی تیمها در دو گروه چهار تیمی انجام شد. در گروه A، تیم میزبان، جاکارتا باهایانگ کارا پرسیس، به عنوان تیم نخست قرار گرفت و تیمهای الریان قطر، هیوندای کپیتال اسکایواکرز کره جنوبی و زاییک والیبال کلاب قزاقستان سایر تیمهای این گروه را تشکیل دادند.
در گروه B نیز، تیم نماینده لیگ والیبال ژاپن با بالاترین رتبه FIVB، به عنوان تیم نخست انتخاب شد و پس از آن فولاد سیرجان ایران، جاکارتا گاردایایا اندونزی، نخونراتچاسیما کوئین سیویسی تایلند قرار گرفتند. تیم فولاد سیرجان نماینده ایران با اختلاف امتیازی نسبت به الریان، در جایگاه دوم گروه B قرار گرفت.
مسابقات لیگ قهرمانان مردان آسیا ۲۰۲۶ به صورت حذفی و در دو مرحله برگزار خواهد شد. در مرحله نخست، دو گروه A و B، هر یک متشکل از چهار تیم، تشکیل میشوند. تیمها در هر گروه به صورت حذفی با یکدیگر به رقابت میپردازند.
مرحله نخست (گروهی):
گروه A: تیمهای برنده دیدارهای ۱-۸ و ۴-۵ به مرحله بعد صعود میکنند.
گروه B: تیمهای برنده دیدارهای ۲-۷ و ۳-۶ به مرحله بعد صعود میکنند.
مرحله نیمهنهایی:
دیدارهای مرحله نیمهنهایی به صورت رفت و برگشت برگزار میشوند.
نیمهنهایی A: برنده دیدار ۱-۸ با برنده دیدار ۴-۵
نیمهنهایی B: برنده دیدار ۲-۷ با برنده دیدار ۳-۶
مرحله نهایی:
مرحله نهایی نیز به صورت رفت و برگشت برگزار خواهد شد.
برندگان مرحله نیمهنهایی A و B در دیدار فینال با یکدیگر به رقابت میپردازند تا تیم قهرمان آسیا مشخص شود.
بازندگان مرحله نیمهنهایی نیز برای تعیین رتبههای سوم و چهارم با یکدیگر رقابت میکنند.
گروهبندی کامل لیگ قهرمانان مردان آسیا ۲۰۲۶ به شرح زیر است:
گروه A:
• جاکارتا باهایانگ پرسیس اندونزی
• الریان قطر
• هیوندای کپیتال اسکایواکرز کره جنوبی
• زاییک والیبال کلاب قزاقستان
گروه B:
• نماینده لیگ والیبال ژاپن
• فولاد سیرجان ایران
• جاکارتا گاردایایا اندونزی
• نخونراتچاسیما کوئین سیویسی تایلند
مسابقات لیگ قهرمانان مردان آسیا ۲۰۲۶ از ۲۳ تا ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در شهر پونتیاناک کشور اندونزی برگزار خواهد شد.
پیش از این، رئیس فدراسیون والیبال ایران اعلام کرده بود که با تلاشها و پیگیریهای صورت گرفته و علیرغم چالشهای ناشی از جنگ اخیر، کنفدراسیون والیبال آسیا موافقت کرده است که ایران را با دو نماینده (مردان و زنان) در لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۶ شرکت دهد. به این ترتیب نماینده مردان ایران که به دلیل جنگ ۱۲ روزه نتوانسته بود در مسابقات آسیای مرکزی ۲۰۲۵ شرکت کند، با صدور وایلد کارت توسط کنفدراسیون آسیا، در لیگ قهرمانان مردان آسیا ۲۰۲۶ حضور پیدا میکند.
نظر شما