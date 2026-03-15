ورود سامانه بارشی شدید و تغییر دما از عصر دوشنبه

سمیه جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: بر اساس بررسی‌های دقیق نقشه‌های پیش‌یابی و مدل‌های جوی، وضعیت آب و هوایی گلستان در روزهای آینده دستخوش تغییراتی قابل توجه خواهد شد.

وی افزود: تا دوشنبه عصر، جو استان نسبتاً پایدار پیش‌بینی می‌شود که همراه با افزایش تدریجی دما در سطح استان خواهد بود. این شرایط فرصتی کوتاه برای فعالیت‌های روباز و عبور و مرور محسوب می‌شود.

این کارشناس هواشناسی در ادامه با اشاره به تغییر وضعیت از اواخر وقت فردا، گفت: از عصر فردا دوشنبه تا پایان روز چهارشنبه، نفوذ و فعالیت متناوب یک سامانه بارشی قوی در منطقه حاکم خواهد شد. این پدیده جوی موجب ابرناکی آسمان، وزش باد گاهی نسبتاً شدید و بارش باران خواهد شد.

جعفری خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود بارش‌ها در برخی ساعات به صورت رگبار و رعد و برق باشد. همچنین در نواحی مرتفع و کوهستانی استان، بارش برف و کاهش دید افقی به دلیل مه، از دیگر پیامدهای این سامانه است.