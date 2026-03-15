به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی یزدی‌خواه، رئیس مجمع نمایندگان استان تهران با تسلیت ایام عزاداری‌ها، به تشریح جزئیات نشست امروز (یکشنبه ۲۴ اسفندماه) این مجمع پرداخت و گفت: این جلسه با حضور اکثریت اعضا به‌منظور رصد دقیق خدمات‌رسانی دستگاه‌های اجرایی در سطح استان و بررسی چالش‌های نوظهور تشکیل شد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس با اشاره به تبعات حملات اخیر استکبار جهانی به مناطق مسکونی، تصریح کرد: یکی از محورهای اصلی بحث، نحوه خدمات‌رسانی دستگاه‌های امدادی در حوزه آواربرداری و کمک به اسکان فوری خانواده‌هایی بود که منازلشان در اثر این جنگ آسیب دیده است. همچنین در این جلسه بر ضرورت تقویت ایست‌های بازرسی و حمایت از اقدامات مخلصانه نیروهای بسیج در برقراری امنیت استان تاکید شد.

یزدی‌خواه افزود: با توجه به نزدیکی به پایان سال، موضوعات مربوط به چهارشنبه‌سوری و پیش‌بینی تدابیر لازم برای حفظ سلامت شهروندان نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. مقرر شد نمایندگانی که به دستگاه‌های مختلف اجرایی مراجعه می‌کنند، گزارش‌های نظارتی خود را از نحوه خدمت‌رسانی به مجمع ارائه دهند تا در تقسیم‌کار جدید، نقاط ضعف پوشش داده شود.

رئیس مجمع نمایندگان تهران با اشاره به خروجی اجرایی این نشست، خاطرنشان کرد: تصمیمات مهمی در جهت تسهیل خدمات‌رسانی به شهروندان تهرانی اتخاذ شد که به‌زودی در قالب نامه‌های کتبی با امضای اعضای مجمع، خطاب به وزرای صمت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی ارسال خواهد شد تا مطالبات مردم در حوزه‌های معیشتی، رفاهی و تولیدی با سرعت بیشتری به نتیجه برسد.

وی در پایان با تقدیر از حضور ارزشمند همکاران در این نشست بر تداوم این جلسات نظارتی برای بهبود کیفیت زندگی مردم تهران تاکید کرد.