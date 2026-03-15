به گزارش خبرگزاری مهر به نقل‌از سازمان امور دانشجویان؛ اورهان حکمت عزیزاوغلی بنیانگذار و رئیس شورای دانشگاه‌های بین‌الملل در پاسخ به نامه محمدرضاپورمحمدی رایزن علمی سفارت جمهوری اسلامی ایران در ترکیه به روسای اتحادیه دانشگاه‌ها از جمله اتحادیه دانشگاه‌های قفقاز، اتحادیه دانشگاه‌های اوراسیا، شورای دانشگاه‌های بین‌الملل در راستای حملات ددمنشانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان و حملات بیشرمانه به مرکز غیرنظامی، با ارسال پیامی حملات آمریکا و اسرائیل به مراکز غیر نظامی ایران را محکوم کرد.

محتوای نامه آقای اورهان حکمت عزیزاوغلی رئیس شورای دانشگاه‌های بین‌الملل که به همه اعضای شورای دانشگاه‌های بین الملل در تاریخ ۱۲ مارس ۲۰۲۶ ارسال شده است بطور خلاصه بدین شرح است:

مردمان جغرافیای ما انسان‌هایی هستند که میخواهند با فرهنگ صلح و آشتی در کنارهم زندگی کنند و فرزندان خود را برای آینده ای که حقوق بشر و قوانین بین المللی به صورت برابر رعایت می‌شود، تربیت کنند.

گزارشات اخیر در مورد حملات امریکا و اسرائیل به ایران حاکی از آن است که تعداد بیشماری از مراکز غیر نظامی از جمله مدارس و مراکز علمی، بیمارستان‌ها و تسهیلات شهری مورد تخریب و آسیب جدی قرار گرفته است.

دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی میراث مشترک جهانیان و فضاهایی هستند که به آموزش و پژوهش و گفتگو اختصاص دارند و زیر بنای تربیت دانشمندان جوان برای آینده جهان هستند. در زمان جنگ جامعه علمی و بین المللی وظیفه اخلاقی دارد که از کیان علم و دانش و از اساتید و دانشجویان حمایت و حفاظت کند.

سکوت به هیچ وجه جایز نیست و خطر عادی‌سازی این تعرضات را به‌دنبال دارد بنابراین ما ضمن محکوم کردن حمله به دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی ایران که عضو شورای دانشگاه‌های بین الملل هستند حمایت قطعی خود را از اساتید و دانشجویان و پژوهشگران اعلام می داریم و خاطرنشان می کنیم که به همراه همه اعضای خودمان در سطح جهانی برای تقویت حمایت و همبستگی با موسسات و اساتیدی که مورد آسیب قرار گرفته‌اند تلاش خواهیم کرد.