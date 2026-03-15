به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جیو نیوز، منابع آگاه از رایزنی میان شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و سید عاصم منیر فرمانده ارتش این کشور با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی خبر می دهند.

بر اساس اعلام این رسانه، محور اصلی این رایزنی تلفنی تلاش برای کمک به تنش زدایی در منطقه رسانه ای شده است.

به گزارش جیو نیوز، مقامات ارشد پاکستان و عربستان تعهد خود را برای دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی ریاض اعلام کرده و تاکید کردند که تنش زدایی و ترویج وحدت میان کشورهای مسلمان ضروری است.

این رسانه اضافه کرد: طرفین بر سیاست ثابت خود مبنی بر اجتناب از درگیری‌ ها در جهان اسلام و تلاش برای جلوگیری از تشدید تنش ها به درگیری گسترده‌ تر بین کشورهای مسلمان تأکید کردند.