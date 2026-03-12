ماجرای نقش امارات در حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر، مقاومت عراق از دست داشتن امارات در حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی خبر داد و اعلام کرد که این اقدامات، «چهره واقعی حاکمان امارات را نشان می‌دهد و از سرسپردگی کامل آنها به دشمن صهیونیستی-آمریکایی حمایت دارد.»

هماهنگی مقاومت عراق همچنین تأکید کرد که حکام امارات به دنبال تحریک افکار عمومی بین‌المللی هستند و در این زمینه علیه کشورهای آزادیخواهی که حاضر به تسلیم در برابر دشمن نیستند، هر اقدامی انجام می‌دهند.

منابع عربی بامداد امروز از هدف قرار گرفتن یک میدان نفتی در جنوب شرقی عربستان سعودی خبر دادند.

برخی منابع گفتند میدان نفتی «شیبه» در عربستان سعودی شاهد انفجارها و شعله‌های آتش عظیمی است.

همزمان وزارت دفاع سعودی مدعی شد یک فروند هواپیمای بدون سرنشین که به سمت منطقه «ربع الخالی» در حرکت بودند، رهگیری کرده است.