سفر نخست وزیر پاکستان به عربستان برای بررسی اوضاع منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، شهباز شریف به دعوت محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، برای یک سفر یک روزه به این کشور سفر کرده است.

خبرگزاری پاکستان نیز گزارش داد که شهباز شریف در دیدار خود با ولیعهد سعودی درباره «تنش‌های جاری در منطقه، وضعیت امنیتی منطقه‌ای و روابط دوجانبه» گفتگو خواهند کرد.

درهمین ارتباط، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در نشست مطبوعاتی هفتگی خود اظهار داشت که سفر نخست وزیر به عربستان سعودی «در چارچوب هماهنگی بین دو کشور در مورد مسائل صلح و امنیت منطقه‌ای و پایان دادن به خشونت صورت می گیرد.»

تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران در بامداد روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) در میانه مذاکرات ایران و آمریکا که به شهادت رهبر معظم انقلاب و شمار دیگری از مردم ایران منجر شد، موجب تنش در اوضاع منطقه شده است.