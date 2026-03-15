جزئیات آخرین وضعیت سامانه بام بانک ملی ایران؛ خدمات حضوری افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، پیگیری خبرنگار این خبرگزاری از روابط عمومی بانک ملی ایران درباره آخرین وضعیت سامانه بام نشان می‌دهد که بخش عمده مشکلات این سامانه برطرف شده و تنها ناپایداری‌هایی در آن وجود دارد که تیم‌های فنی در حال پیگیری برای رفع کامل آن هستند و انتظار می‌رود به زودی مشکل به طور کامل حل شود.

بر اساس اعلام بانک ملی، در حال حاضر سایر خدمات بانکی بدون اختلال در دسترس مشتریان قرار دارد و خدمات مبتنی بر کارت نیز از طریق پایانه‌های فروش (POS)، دستگاه‌های خودپرداز (ATM) و درگاه‌های خرید اینترنتی به صورت کامل فعال است.

افزایش سقف کارت‌به‌کارت در خودپردازها

در همین راستا بانک ملی برای جبران محدودیت‌های ناشی از اختلال سامانه بام، سقف برخی خدمات بانکی را افزایش داده است. بر این اساس، سقف روزانه کارت‌به‌کارت از طریق دستگاه‌های خودپرداز این بانک برای مشتریان بانک ملی از ۱۰ میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

طبق اعلام بانک ملی، این انتقال وجه در چند مرحله انجام می‌شود و در هر بار امکان انتقال تا سقف ۱۵ میلیون تومان وجود دارد.

همچنین سقف انتقال وجه از کارت به حساب در خودپردازهای بانک ملی به ۲۰۰ میلیون تومان در روز افزایش یافته است.

افزایش سقف برداشت نقدی

بانک ملی همچنین اعلام کرد با هدف تسهیل دسترسی مشتریان به وجه نقد در روزهای پایانی سال، سقف برداشت نقدی از دستگاه‌های خودپرداز به ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

این تغییر طبق ضوابط جدید شبکه بانکی و با هدف تأمین راحت‌تر نقدینگی مورد نیاز شهروندان از تاریخ ۲۱ اسفندماه اجرایی شده است.

افزایش ظرفیت خدمت‌رسانی در شعب

از سوی دیگر بانک ملی برای پاسخگویی بهتر به مراجعات حضوری، علاوه بر افزایش شعب کشیک ظرفیت فعالیت کارکنان در شعب را نیز افزایش داده است. بر اساس اعلام این بانک، در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ۲۵ و ۲۶ اسفندماه کارکنان شعب کشیک با حضور حداکثری از ساعت ۷:۳۰ صبح تا ۱۳:۳۰ در شعب حضور داشته و به مشتریان خدمت‌رسانی می‌کنند.

همچنین طبق اعلام این بانک، در روزهای پایانی هفته (چهارشنبه و پنج‌شنبه ۲۷ و ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۴) تمامی شعب فعال خواهند بود و ارائه خدمات صرفاً محدود به شعب کشیک نخواهد بود تا پاسخگوی افزایش مراجعه مشتریان در روزهای پایانی سال باشد.

روابط عمومی بانک ملی تأکید کرد: مشتریان می‌توانند بدون نگرانی از تمامی خدمات بانکی در شعب بانک ملی در سراسر کشور استفاده کنند و هیچ اختلالی در ارائه خدمات حضوری وجود ندارد.