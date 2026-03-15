۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۱۰

پرنیان: واحدهای تولیدی آسیب دیده در جنگ، همگی غیرنظامی هستند

تبریز- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی گفت: تمام واحدهای تولیدی آسیب دیده غیرنظامی هستند و کارشناسان استانداری و صمت ضمن بازدید از آنها، پرونده جبران خسارات را تکمیل می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، صابر پرنیان روز یکشنبه با بیان اینکه در حال حاضر همه فرآیندهای اقتصادی در استان روان و بهتر از گذشته در حال انجام است؛ گفت: گمرکات، به مراتب روان تر از گذشته عمل می کند.

وی با اعلام اینکه در تامین کالاهای اساسی و ملزومات و مواد اولیه کارخانه ها مشکلی نیست؛ گفت: بیش از سه برابر ذخیره سازی کالا نسبت به مدت مشابه سال قبل انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه روزانه در حال رصد گردش کالا هستیم، اطمینان داد: شهروندان در تامین کالاهای اساسی مشکلی نخواهند داشت.

پرنیان با اشاره به اینکه تعداد قابل توجهی از واحدهای صنفی نانوایی، قابلیت سه گانه سوز را دارند، اظهار کرد: جهش قیمتی قابل توجهی در کالا و خدمات نداریم.

وی با بیان اینکه واحدهای تولیدی آسیب دیده در جنگ، همگی غیرنظامی هستند، گفت: این واحدها از سوی گروهی متشکل از کارشناسان استانداری و صمت مورد بازدید قرار گرفته و پرونده جبران خسارات تشکیل می شود.

    • اذرگون IR ۱۸:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۴
      واحدهای تولیدی چه گناهی داشتند که بهشون حمله کردند

