پرنیان: واحدهای تولیدی آسیب دیده در جنگ، همگی غیرنظامی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، صابر پرنیان روز یکشنبه با بیان اینکه در حال حاضر همه فرآیندهای اقتصادی در استان روان و بهتر از گذشته در حال انجام است؛ گفت: گمرکات، به مراتب روان تر از گذشته عمل می کند.

وی با اعلام اینکه در تامین کالاهای اساسی و ملزومات و مواد اولیه کارخانه ها مشکلی نیست؛ گفت: بیش از سه برابر ذخیره سازی کالا نسبت به مدت مشابه سال قبل انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه روزانه در حال رصد گردش کالا هستیم، اطمینان داد: شهروندان در تامین کالاهای اساسی مشکلی نخواهند داشت.

پرنیان با اشاره به اینکه تعداد قابل توجهی از واحدهای صنفی نانوایی، قابلیت سه گانه سوز را دارند، اظهار کرد: جهش قیمتی قابل توجهی در کالا و خدمات نداریم.

وی با بیان اینکه واحدهای تولیدی آسیب دیده در جنگ، همگی غیرنظامی هستند، گفت: این واحدها از سوی گروهی متشکل از کارشناسان استانداری و صمت مورد بازدید قرار گرفته و پرونده جبران خسارات تشکیل می شود.