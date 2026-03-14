  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۵:۴۱

حضور بی‌نظیر مردم در راهپیمایی روز قدس، پیام استقامت ملت را منتقل کرد

تبریز- عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، حضور مردم در راهپیمایی روز قدس امسال را بی‌نظیر توصیف کرد و گفت: این حضور گسترده، نشانه خستگی‌ناپذیری ملت ایران و پایداری آنان در صحنه است.

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله متفکر آزاد در سخنانی با اشاره به راهپیمایی روز قدس امسال، سه نکته را مورد تأکید قرار داد و اظهار کرد: با وجود آنکه مردم در ۱۴ روز گذشته بارها در سراسر کشور در خیابان‌ها حضور یافته و راهپیمایی کرده‌اند، اما همچنان با قدرت در صحنه حاضر هستند و این موضوع پیام روشنی از استقامت و ایستادگی ملت ایران دارد.

وی حضور بی‌تکلف مسئولان در میان مردم را دومین نکته مهم این راهپیمایی عنوان کرد و افزود: سران قوا، مسئولان امنیتی، نظامی، انتظامی، دولتی و کشوری در کنار مردم حضور داشتند و این مسئله نشان داد که نظام و حکومت به مردم متکی است و پشتوانه اصلی آن، حضور ملت در صحنه است.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این حضور همچنین نشان داد که خیابان در اختیار مردم و انقلاب اسلامی است و دشمنان نمی‌توانند در این زمینه دچار توهم شوند.

متفکر آزاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حمله مستقیم دشمن به راهپیمایان و بمباران مردم، گفت: این اقدام نشان می‌دهد که تمهیدات و محاسبات نظامی دشمن به بن‌بست رسیده و نشانه‌ای از فروپاشی در حوزه تصمیم‌گیری نظامی آنان است.

وی خاطرنشان کرد: با این حال، این اتفاق هیچ خللی در اراده مردم ایران ایجاد نکرد و ملت ایران همچنان با صلابت در صحنه حضور دارند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: این شرایط می‌تواند دست جمهوری اسلامی ایران را برای اتخاذ تصمیمات جدی‌تر در حوزه جنگی بازتر کند.

کد خبر 6774179

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها