به گزارش خبرنگار مهر، روحالله متفکر آزاد در سخنانی با اشاره به راهپیمایی روز قدس امسال، سه نکته را مورد تأکید قرار داد و اظهار کرد: با وجود آنکه مردم در ۱۴ روز گذشته بارها در سراسر کشور در خیابانها حضور یافته و راهپیمایی کردهاند، اما همچنان با قدرت در صحنه حاضر هستند و این موضوع پیام روشنی از استقامت و ایستادگی ملت ایران دارد.
وی حضور بیتکلف مسئولان در میان مردم را دومین نکته مهم این راهپیمایی عنوان کرد و افزود: سران قوا، مسئولان امنیتی، نظامی، انتظامی، دولتی و کشوری در کنار مردم حضور داشتند و این مسئله نشان داد که نظام و حکومت به مردم متکی است و پشتوانه اصلی آن، حضور ملت در صحنه است.
عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این حضور همچنین نشان داد که خیابان در اختیار مردم و انقلاب اسلامی است و دشمنان نمیتوانند در این زمینه دچار توهم شوند.
متفکر آزاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حمله مستقیم دشمن به راهپیمایان و بمباران مردم، گفت: این اقدام نشان میدهد که تمهیدات و محاسبات نظامی دشمن به بنبست رسیده و نشانهای از فروپاشی در حوزه تصمیمگیری نظامی آنان است.
وی خاطرنشان کرد: با این حال، این اتفاق هیچ خللی در اراده مردم ایران ایجاد نکرد و ملت ایران همچنان با صلابت در صحنه حضور دارند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: این شرایط میتواند دست جمهوری اسلامی ایران را برای اتخاذ تصمیمات جدیتر در حوزه جنگی بازتر کند.
