۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۲۴

۴ عضو وابسته به جریان سلطنت‌طلب در آستانه اشرفیه دستگیر شدند

آستانه اشرفیه- روابط عمومی سپاه قدس گیلان با اشاره به ادامه برخورد قاطع با عوامل تروریستی در آستانه اشرفیه از بازداشت چهار عضو وابسته به جریان سلطنت‌طلب در این شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه قدس گیلان اعلام کرد: در راستای برخورد قاطع با عوامل تروریستی در آستانه اشرفیه چهار عضو وابسته به جریان سلطنت‌طلب در این شهر بازداشت شدند عملیات شناسایی و دستگیری این افراد ادامه دار خواهد بود

گفتنی است برابر اقدامات فنی و اطلاعاتی انجام شده توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه قدس گیلان، چهار نفر از اعضای وابسته به جریان تروریستی سلطنت طلب با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.

به گفته سربازان گمنام امام زمان (عج )یکی از دستگیرشدگان اراذل و اوباش و سه نفر دیگر از حامیان سلطنت طلبی بوده که دست به اقدامات هنجارشکنانه در شهر و تخریب اموال عمومی و شخصی کرده بودند.

برخورد تا آخرین نفر از این عوامل تروریستی و هتاک ادامه خواهد داشت.

