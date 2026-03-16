به گزارش خبرنگار مهر، با تحلیل محتوای واکنش‌های شخصیت‌ها و نهادهای علمی و دانشگاهی در برهه حساس کنونی و به مناسبت انتخاب سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران تلاش کردیم به این پرسش پاسخ دهیم.

محققان و فناوران در وزارت بهداشت معتقدند که مسیر علم همواره در بستر آرامش پیش نرفته و در بسیاری از مقاطع تاریخی، پیشرفت‌های ماندگار علمی در دل همین شرایط پیچیده و محدودیت‌ها شکل گرفته است.

چراغ روشن پژوهش حتی در شرایط جنگی

بر همین اساس جامعه پژوهشی علوم پزشکی تاکید دارند که ایران با تکیه بر دانش، تعهد حرفه‌ای و حس مسئولیت نسبت به سلامت مردم، می‌تواند همچنان چراغ پژوهش را روشن نگه دارد حتی در شرایطی که دسترسی به برخی منابع و ابزارهای علمی محدود شده است، اندیشه‌ورزی علمی، تحلیل داده‌های موجود، ثبت و مستندسازی تجربه‌های بالینی و طراحی ایده‌های نو برای آینده می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت‌های ارزشمند در سال‌های پیش رو باشد.

آن‌ها با تاکید بر حفظ روحیه همکاری، همدلی علمی و باور به تداوم مسیر پژوهش معتقدند که در پشتکار پژوهشگران در دوران‌های دشوار، نه‌تنها متوقف نشده بلکه در بسیاری موارد به دستاوردهایی انجامیده که آثار آن سال‌ها بعد آشکار شده است.

تکلیف فناوران در حراست از تمامیت ارضی

فعالان حوزه فناوری و نوآوری حاضر در پارک‌های علم و فناوری، شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور نیز بر این باورند که حفظِ وحدت ملی و انسجام اجتماعی، همزمان با حراست از تمامیت ارضی وطن عزیزمان، تکلیفی مهم برای همه اقشار علمی و دانشگاهی است.

اتحادیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی ایران نیز اعلام کرده‌اند که دانشگاهیان باید از تمامی ظرفیت‌های علمی، فناورانه و نوآورانه مردمی کشور را در مسیر اعتلای ایران اسلامی، تقویت اقتدار ملی، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و فعالسازی و بهره گیری از ظرفیت های بزرگ مردمی برای تربیت فرزندان ایران عزیز، پیشرفت علمی، پیشران و توسعه فناوری‌های زیر ساختی، روز آمد و مبتنی بر آینده نگری و حل مسائل راهبردی کشور به‌کار گیرند.

مقابله جامعه دانشگاهی با جریان استحمار

روسای دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور نیز تاکید دارند که جامعه دانشگاهی باید در مقابل جریان استحمار و تاریخ‌زدا بایستد و در پیشگاه تاریخ بر این امر پافشاری کند که تنها و تنها راه پیشرفت و توسعه کشور، با اتکا به نیروهای داخلی خود ایران ممکن است.

جامعه دانشگاهی ایران، بیش از هر زمان دیگری در تاریخ معاصر ایران، از دانش روز دنیا بهره‌مند و متعهد به خدمت به مردم شریف ایران است. از این رو، آمادگی دارد در هر عرصه‌ای که حکمرانی کشور فراهم کند، دانش خویش را در خدمت پیشرفت کشور قرار دهد و فناوری‌های نوین را در جهت رفع مشکلات و تولید ثروت و قدرت نرم و سخت ملی به کار گیرد.

تاکید دانشگاههای علوم پزشکی بر مسئله محور بودن پژوهش

روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور نیز با تاکید بر حفظ وحدت ملی و پاسداری از تمامیت ارضی ایران، به عنوان والاترین وظیفه، تاکید دارند که دانشگاهیان همواره باید با تکیه بر خرد جمعی، دانش بومی و پژوهش‌های مسئله‌محور، در کنار مرزداران و مدافعان وطن، نقش خود را در اعتلای نام ایران اسلامی ایفا کنند.

توسعه علمی با هویت جمهوری اسلامی عجین شده است

معاونت علمی و بنیاد ملی نخبگان نیز در واکنش به وقایع اخیر بر این باور است که مسیر پیشرفت علمی ایران نه‌تنها متوقف نخواهد شد، بلکه با استحکام و شتابی بیشتر ادامه خواهد یافت.

دانشمندان، نخبگان، پژوهشگران، فناوران و کارآفرینان دانش‌بنیان ایران به خوبی می‌دانند که توسعه علمی کشور پروژه‌ای مقطعی یا وابسته به شرایط گذرا نیست، بلکه بخشی از هویت راهبردی جمهوری اسلامی ایران است.

۴۵۰۰ تن از اعضای هیئت علمی و نخبگان نیز تاکید کرده‌اند که جامعه دانشگاهی کشور باید با تکیه بر عقلانیت انقلابی و روحیه مجاهدت علمی، در برابر هجمه‌های فکری، فرهنگی و رسانه‌ای دشمنان، با سلاح دانش و روشنگری ایستادگی کند.

پیشبرد دانش در هر عرصه حکمرانی

