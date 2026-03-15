حماسه اشک و استقامت در ایوان؛ آسمان در سوگ شهدایی که گریست

خبرگزاری - گروه استان ها: عصر امروز یکشنبه ایوان صحنه یکی از باشکوه‌ترین و اندوه‌بارترین بدرقه‌های مردمی بود؛ جایی که هزاران نفر از مردم قدرشناس این دیار، زیر بارش باران، پیکر پاک شش شهید حمله هوایی اخیر را بر دوش گرفتند و حماسه‌ای از وفاداری، غیرت و همدلی آفریدند.

مراسم با حضور مسئولان استانی و شهرستان از جمله نماینده مردم ایلام در مجلس، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان از مقابل منزل شخصی شهیدان همراه با بارش باران برگزار شد، جمعیت عزادار، در سکوتی آمیخته با اشک و صلوات، پیکرهای مطهر را تا آرامستان امامزاده حاجی حاضر بدرقه کردند.

این منطقه در دوران دفاع مقدس بارها آماج حملات دشمن بعثی قرار گرفت و مردم آن روزهای سخت جنگ، ایستادگی را با گوشت و پوست خود تجربه کردند.

روز گذشته در حملات هوایی رژیم صهیونیستی شهید «حاج علی‌نظر محمودی»، بانوی شهید «حاجیه مریم محمدی»، شهید «دکتر افشار خسروی»، بانوی شهید «الهام محمودی»، نونهال شهید «نیلا خسروی» و نوگل شهید «رایان خسروی» به فیض شهادت نائل آمدند.

حضور پرشور مردم، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، جوانان و سالخوردگان در این آیین تشییع، صحنه‌هایی ماندگار از همبستگی و قدرشناسی را رقم زد.

ایوان در این عصر بارانی، نه فقط میزبان یک مراسم تشییع، بلکه صحنه تجدید عهد مردمی بود که نشان دادند یاد شهدا در قلب این سرزمین زنده است و نام آنان تا همیشه در حافظه تاریخ این دیار خواهد درخشید.