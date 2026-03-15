  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۵۶

حمله رژیم صهیونیستی به منزل مسکونی و شهادت زن باردار

سخنگوی حماس از هدف قرار دادن یک خانه مسکونی در غزه و شهادت شماری از فلسطینی ها از جمله یک زن باردار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، حازم قاسم سخنگوی حماس با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که رژیم اشغالگر و جنایتکار صهیونیست با هدف قرار دادن یک خانه مسکونی در نوار غزه، مرتکب قتل‌عامی هولناک شده است.

سخنگوی حماس بیان کرد: در این حمله، چهار شهروند فلسطینی از جمله یک زن باردار به شهادت رسیدند که این اقدام، نقض آشکار و وقیحانه توافق آتش‌بس در نوار غزه محسوب می‌شود.

وی تاکید کرد: وقوع این کشتار همزمان با جنایت در شهرک طمون در نابلس (کرانه باختری) که طی آن چهار عضو یک خانواده (پدر، مادر و دو فرزندشان) به شهادت رسیدند، بار دیگر تایید می‌کند که رژیم اشغالگر همچنان سیاست نسل‌کشی سیستماتیک علیه ملت فلسطین را در تمام اراضی اشغالی دنبال می‌کند.

سخنگوی حماس همچنین گفت: تنها راه پاسخ به سیاست نسل‌کشی رژیم صهیونیستی، شتاب در یکپارچه‌سازی مواضع فلسطینی‌ها، تدوین یک راهبرد واقعی برای مقابله با این جنایات و طراحی یک برنامه اقدام ملی و واحد بر پایه پروژه مقاومت و تقویت پایداری ملت فلسطین است.

کد خبر 6775613

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • اذرگون IR ۱۹:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۴
      0 1
      پاسخ
      فلسطینیان چون زورشان نمیرسد باید کشته شوند ؟ شرمگین نیستند از کارشان که مظلوم کشی می کنند
    • اذرگون IR ۱۹:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۴
      0 1
      پاسخ
      فلسطینی ها چون زورشان نمیرسد باید کشته شوند ،پشت این مظلوم کشیها و بی گناه کشی ها کارخانجات اسلحه وتسلیحات سازی امریکایی قرار دارند ،کارخانجاتی که می ترسند یه وقت اسلحه هاشون فروش نره ،اسلحه هایی که برای ادم کشی استفاده می شوند برای بی گناه کشی ،اسلحه های که درمدارس امریکاخون دانش اموزان رو میریزتد ودرکشورهای دیگه بی گناه کشی می کنند با چه هدفی برای بدست اوردن پول جان انسانها رو میریزند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها