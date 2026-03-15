حمله رژیم صهیونیستی به منزل مسکونی و شهادت زن باردار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، حازم قاسم سخنگوی حماس با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که رژیم اشغالگر و جنایتکار صهیونیست با هدف قرار دادن یک خانه مسکونی در نوار غزه، مرتکب قتل‌عامی هولناک شده است.

سخنگوی حماس بیان کرد: در این حمله، چهار شهروند فلسطینی از جمله یک زن باردار به شهادت رسیدند که این اقدام، نقض آشکار و وقیحانه توافق آتش‌بس در نوار غزه محسوب می‌شود.

وی تاکید کرد: وقوع این کشتار همزمان با جنایت در شهرک طمون در نابلس (کرانه باختری) که طی آن چهار عضو یک خانواده (پدر، مادر و دو فرزندشان) به شهادت رسیدند، بار دیگر تایید می‌کند که رژیم اشغالگر همچنان سیاست نسل‌کشی سیستماتیک علیه ملت فلسطین را در تمام اراضی اشغالی دنبال می‌کند.

سخنگوی حماس همچنین گفت: تنها راه پاسخ به سیاست نسل‌کشی رژیم صهیونیستی، شتاب در یکپارچه‌سازی مواضع فلسطینی‌ها، تدوین یک راهبرد واقعی برای مقابله با این جنایات و طراحی یک برنامه اقدام ملی و واحد بر پایه پروژه مقاومت و تقویت پایداری ملت فلسطین است.