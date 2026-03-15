۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۳۶

فرماندار دشتی: بانک‌ها در خدمات‌دهی به مردم تسهیل کنند

بوشهر- فرماندار دشتی گفت: بانک‌ها در خدمات‌دهی به مردم تسهیل کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر یکشنبه در جریان بررسی روند فعالیت بانک‌ها ضمن قدردانی از خدمات ارائه شده توسط کارکنان بانک‌ها، بر ضرورت تکریم ارباب رجوع و تلاش برای افزایش میزان رضایت‌مندی مردم تأکید کرد.

وی افزود: در شرایط سخت کنونی، نباید روند خدمات‌رسانی به مردم با هیچ‌گونه خللی مواجه شود و بانک‌ها باید با برنامه‌ریزی مناسب، خدمات مطلوبی به شهروندان ارائه دهند.

مقاتلی در ادامه این بازدید با تعدادی از شهروندان نیز دیدار و گفت‌وگو کرد و از نزدیک در جریان مسائل و نظرات آنان درباره نحوه ارائه خدمات بانکی قرار گرفت.

