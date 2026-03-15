به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر یکشنبه در جریان بررسی روند فعالیت بانک‌ها ضمن قدردانی از خدمات ارائه شده توسط کارکنان بانک‌ها، بر ضرورت تکریم ارباب رجوع و تلاش برای افزایش میزان رضایت‌مندی مردم تأکید کرد.

وی افزود: در شرایط سخت کنونی، نباید روند خدمات‌رسانی به مردم با هیچ‌گونه خللی مواجه شود و بانک‌ها باید با برنامه‌ریزی مناسب، خدمات مطلوبی به شهروندان ارائه دهند.

مقاتلی در ادامه این بازدید با تعدادی از شهروندان نیز دیدار و گفت‌وگو کرد و از نزدیک در جریان مسائل و نظرات آنان درباره نحوه ارائه خدمات بانکی قرار گرفت.