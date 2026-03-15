به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سید موسی شبیری زنجانی فتوایی در خصوص زکات فطره و کفارۀ افطار روزه برای شخص روزهدار صادر کرد که متن ان به شرح ذیل است:
شخصی که پرداخت زکات فطره بر او واجب است باید برای خودش و کسانی که نانخور او هستند، هر نفری یک صاع تقریبا ۳کیلو و ۶۰۰گرم به حساب گندم از خوراکیهای رایج در منطقه خود مانند گندم، برنج و ... یا مبلغ آن را به عنوان فطریه بپردازد.
با توجه به اینکه قیمت گندم و برنج در شهرهای مختلف، ممکن است اندکی متفاوت باشد، لذا مؤمنین میتوانند معادل مقادیر مذکور را بر طبق قیمت محل زندگی خود، محاسبه و پرداخت نمایند.
کفاره افطار غیر عمدی برای هر روز، یک مد طعام، حدود ۹۰۰گرم بهحساب گندم است که باید به مسکین فردی که معیشتش سختتر از فقیر میگذرد پرداخت شود و در صورت اطمینان میتوان قیمت آن را به مسکین داد تا برای خودش این مقدار طعام بخرد.
جهت تسهیل برای مؤمنین گرامی در انجام تکلیف شرعی و رسیدگی به نیازمندان محترم، بخش وجوهات دفتر آیتاللهالعظمی شبیری زنجانی، مبالغ زکات فطره و کفاره را دریافت میکند و به مصرف شرعی آن میرساند.
مبلغ ۲۲۰ هزار تومان به حساب گندم، برای هر نفر و مبلغ ۵۵ هزار تومان به حساب گندم، برای هر روز است.
