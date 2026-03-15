به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر دو تن از شهدای هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران، شهید سرباز سید محمدمهدی سجادی‌فر و شهید سرباز محمدحسین ایکدر باصری، روز دوشنبه ۲۵ اسفندماه در شهر اصفهان برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام صورت‌گرفته، این مراسم از ساعت ۱۵ با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از مسئولان از میدان فیض اصفهان آغاز خواهد شد.

پیکرهای مطهر این دو شهید پس از تشییع از میدان فیض، به سمت گلستان شهدای اصفهان بدرقه خواهد شد.

گفته می‌شود این آیین با حضور گسترده مردم شهیدپرور اصفهان و برای ادای احترام به مقام والای این شهدای هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود.

