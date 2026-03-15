سفیران اورژانس شهرستان بندرعباس در میانه جنگ حماسه زندگی آفریدند

به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر خوانچه مهر رئیس اورژانس هرمزگان در تشریح این خبر اظهار کرد: مقارن ساعت ۱٠:۴٠ دقیقه پانزدهم اسفندماه جاری طی تماس با واحد ارتباطات این مرکز مبنی بر شروع دردهای زایمانی مادر جوانی واقع در ایسین، درگیر سالم، پس از توصیه های کارشناس تریاژ تلفنی به همراه بیمار قبل از رسیدن کارشناسان اورژانس، سریعا آمبولانس پایگاه جاده ای ایسین به محل اعلام شده اعزام شد.

وی افزود: پس از حضور کارشناسان اورژانس پیش بیمارستانی در محل فوریت، بیمار خانمی ۲۶ ساله که بدنبال شروع دردهای زایمانی با دادن پوزیشن (وضعیت) مناسب به مادر، نوزاد به صورت کامل و سالم خارج، کلمپ بند ناف انجام، بریدن بند ناف، خشک و گرم کردن و ساکشن ترشحات از بینی و دهان نوزاد، در آغوش مادر هر دو با مانیتورینگ علائم حیاتی و پایش حین مسیر، با حال عمومی مساعد جهت بررسی بیشتر و دریافت خدمات تخصصی تر به بیمارستان شریعتی اعزام و تحویل بخش اورژانس شدند.

خوانچه مهر در پایان ضمن تقدیر از مسعود دوزنده، پژمان جرقه کارشناسان اورژانس پیش بیمارستانی پایگاه ایسین در انجام موفق این زایمان برایشان از درگاه ایزد منان آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون کرد.