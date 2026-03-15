حداقل‌ حقوق سال آینده کارگران ۱۶میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شد+جدول

به گزارش خبرنگار مهر،احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران گفت: پایه حداقل مزد ماهانه از ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ۱۶ ملیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

وی افزود: حق اولاد از یک میلیون تومان به یک میلیون و ۶۰۰ تومان افزایش یافت.

وی در ادامه به افزایش حق مسکن اشاره کرد و گفت: رقم ۹۰۰ هزار تومان حق مسکن، برای سال ۱۴۰۵ به ۳ میلیون تومان و سنوات نیز از ۲۸۲ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

علی خدایی نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار نیز در ادامه اعلام کرد: با توجه به متغیرهای اقتصادی، شورا تصمیم گرفت حداقل مزد و مزایای مزد بعداز ۶ ماه مورد بازنگری قرار گیرد.