۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۲۱:۱۰

حداقل‌ حقوق سال آینده کارگران ۱۶میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شد+جدول

بر اساس اعلام وزیر کار، حداقل‌ مزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ مبلغ ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شد.

به گزارش خبرنگار مهر،احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران گفت: پایه حداقل مزد ماهانه از ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ۱۶ ملیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

وی افزود: حق اولاد از یک میلیون تومان به یک میلیون و ۶۰۰ تومان افزایش یافت.

وی در ادامه به افزایش حق مسکن اشاره کرد و گفت: رقم ۹۰۰ هزار تومان حق مسکن، برای سال ۱۴۰۵ به ۳ میلیون تومان و سنوات نیز از ۲۸۲ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

علی خدایی نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار نیز در ادامه اعلام کرد: با توجه به متغیرهای اقتصادی، شورا تصمیم گرفت حداقل مزد و مزایای مزد بعداز ۶ ماه مورد بازنگری قرار گیرد.

فاطمه امیر احمدی

    • فرامرز انوشه پور IR ۰۰:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۵
      با ۱۶۵۰۰ میلیون کارگر تنها یکهفته از پس هزینه ها شامل کرایه خانه و مواد غذایی و تعرفه های آب و برق و گاز و تلفن بر بیاید ؟ حداقل دستمزد کارگران با احتساب گرانی و کمبود مواد خوراکی و تحریم ها باید ۷۰میلیون تومان باشد تا بتواند خود و خانواده ۴نفره اشان زنده بمانند
    • IR ۰۰:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۵
      خیلی کمه حداقل باید ۲۶ باشه
    • IR ۰۱:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۵
      این حقوق در زمانی که اکثر کارگاهها تعطیل است برای چه کسی است اکنون کارگران بی کار شده از کجا نان آور خانواده باشند دولت باید با این گرانی به داد مردم برسد ایران تنها کشوریست که زیر بمب و موشک می ایستد تا شاید کشته شود و مرگ برایش از این فقر بهتر است دولت کالا برگ را باید سه برابر کند
    • یه هموطن IR ۰۳:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۵
      خنده داره این حقوق تو یه هفته هم دووم نمیاره
    • هموطن IR ۰۹:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۵
      چه فاجعه ای 😣 چطور با این حقوقای کم نون سر سفره ببرن 😔😔
    • مسعود IR ۰۹:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۵
      اصلا معلوم نیست چطور مصوب شده این ارگانهای دولتی که مشکل نخواهند داشت ولی شرکت های خصوصی تولید کننده ها و شرکتهای پیمانکار طرف قرار داد دولت باید ببندند چرا جنبه های مختلف رو مسئولین در نظر نمیگیرند . لطفا نشر بدین مسئولین ببینند. میان ابرو درس کنن چشم رو در میارن. بی کاری و ورشکستگی در راه هستش. راه کمک برای این مجموعه ها پیش بینی کنید
    • IR ۰۹:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۵
      از فروردین پرداخت شود.
    • IR ۱۶:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۷
      وضعیت اقتصاد اونقدر خرابه که این مبلغ رو شناور کنن با افزایش ماهانه ۲۵ درصدی ، بازهم به هیچ دردی ، تاکید می‌کنم " به هیچ دردی " نمیخوره.

