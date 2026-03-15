۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۲۱:۵۳

فخری: ۴۵۲۵ نازل سوخت در آذربایجان غربی صحت‌سنجی شد

ارومیه- مدیرکل استاندارد آذربایجان غربی از صحت سنجی ۴ هزار و ۵۲۶ نازل سوخت در استان طی سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم فخری اظهار کرد:در راستای نظارت و کنترل اوزان سنگین، براساس برنامه ریزی و پیگیری های لازم تعداد ۷۷۸ دستگاه باسکول سنگین جاده ای مورد آزمون قرار گرفته است.

وی ادامه داد:در راستای نظارت و کنترل و صحت سنجی اوزان سبک تعداد ۳۹۵۳ دستگاه توزین مورد آزمون و برچسب قرار گرفته است.

فخری گفت: در راستای جلوگیری و از کم فروشی و کنترل نازل های سوخت مایع تعداد ۴۵۲۵ نازل سوخت بصورت اکیپ مشترک با بازرسان شرکت نفت استان مورد بررسی و صحت سنجی قرار گرفته است.

مدیرکل استاندارد آذربایجان غربی اضافه کرد: در راستای جلوگیری از کم فروشی و کنترل نازل های سوخت CNG، تعداد ۳۶۵ نازل مورد بررسی و صحت سنجی قرار گرفته است.

وی یادآور شد: در راستای نظارت بر واحدهای کارگاهی طلاسازی در ۱۲ماهه سال جاری تعداد ۱۱۵ نمونه از واحدهای کارگاهی نمونه برداری و آزمون شده است.

