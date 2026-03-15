به گزارش خبرنگار مهر، مراسم وداع با پیکر پاک شهید بهروز طیبی از شهدای حمله شب گذشته دشمن به سیلوی تعاونی روستای منصوربیگی دودانگه بهبهان شامگاه یکشنبه با حضور معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خوزستان و جمعی از مسئولان و مردم بهبهان برگزار شد.

رضا نجاتی، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری‌ خوزستان در این مراسم ضمن محکومیت قاطع حمله تروریستی دشمنان آمریکایی-صهیونیستی به ایران اسلامی، این اقدام را نشانه‌ استیصال و درماندگی آنان دانست.

وی با تجلیل از مقام شامخ شهدا به ویژه شهید طیبی از حضور گسترده و حماسی مردم شهرستان بهبهان در مراسمات تشییع شهدا تقدیر و تشکر کرد.

وی، مردم بهبهان را مردمی با فرهنگ، بصیر و شهیدپرور خواند و افزود: این حضور پرشور، نشان‌دهنده‌ پیوند ناگسستنی مردم با آرمان‌های انقلاب و شهداست.

وی با اشاره به اوضاع منطقه، اطمینان داد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با صلابت و اقتدار در حال کوبیدن مواضع دشمنان هستند و اجازه تعدی به خاک کشور را نخواهند داد.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان ابراز امیدواری کرد که این جنگ نابرابر، با پیروزی قاطع ملت سرافراز ایران و رزمندگان اسلام به اتمام خواهد رسید و طعم شیرین پیروزی نصیب ملت غیور ایران خواهد شد.