۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۰:۲۱

نجاتی: نیروهای مسلح با صلابت در مقابل دشمن ایستاده‌اند

اهواز-معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان گفت: نیروهای مسلح کشورمان با صلابت در مقابل دشمن ایستاده‌اند و مردم هم خیابان را حفظ کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم وداع با پیکر پاک شهید بهروز طیبی از شهدای حمله شب گذشته دشمن به سیلوی تعاونی روستای منصوربیگی دودانگه بهبهان شامگاه یکشنبه با حضور معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خوزستان و جمعی از مسئولان و مردم بهبهان برگزار شد.

رضا نجاتی، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری‌ خوزستان در این مراسم ضمن محکومیت قاطع حمله تروریستی دشمنان آمریکایی-صهیونیستی به ایران اسلامی، این اقدام را نشانه‌ استیصال و درماندگی آنان دانست.

وی با تجلیل از مقام شامخ شهدا به ویژه شهید طیبی از حضور گسترده و حماسی مردم شهرستان بهبهان در مراسمات تشییع شهدا تقدیر و تشکر کرد.

وی، مردم بهبهان را مردمی با فرهنگ، بصیر و شهیدپرور خواند و افزود: این حضور پرشور، نشان‌دهنده‌ پیوند ناگسستنی مردم با آرمان‌های انقلاب و شهداست.

وی با اشاره به اوضاع منطقه، اطمینان داد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با صلابت و اقتدار در حال کوبیدن مواضع دشمنان هستند و اجازه تعدی به خاک کشور را نخواهند داد.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان ابراز امیدواری کرد که این جنگ نابرابر، با پیروزی قاطع ملت سرافراز ایران و رزمندگان اسلام به اتمام خواهد رسید و طعم شیرین پیروزی نصیب ملت غیور ایران خواهد شد.

