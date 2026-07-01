خوزستان آماده تسهیل حضور مردم برای شرکت در مراسم تشییع رهبر در عراق

به گزارش خبرنگار مهر، رضا نجاتی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در نشست خبری تشریح برنامه های بزرگداشت و بدرقه کاروان های اعزامی آقای شهید ایران در استان خوزستان بیان کرد: رویداد بزرگ و مهمی پیشرو داریم که نه تنها در کشور ایران بلکه مردم بسیاری از دیگر کشور ها منتظر حضور در برنامه و یا حتی انعکاس مراسم هستند.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان گفت: با توجه به دغدغه های استاندار برای برگزاری مراسم تشییع، از هفته های گذشته و پیش از اعلام رسمی مراسم کار را آغاز کردیم.

وی با بیان اینکه چند شاخصه وجود دارد که وظیفه حضور ما در این مراسم چند برابر می کند، ادامه داد: رهبر عظیم الشان‌ ما توسط رژیم جعلی و جنایتکار به شهادت رسیدند و جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی یکی از شاخصه ها است.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان، شخصیت حقیقی رهبر شهید را علت دیگر اعلام و عنوان کرد: ایشان تنها رهبر ملت جمهوری اسلامی ایران نبود بلکه رهبر جهان اسلام بودند، سخنان و فرمایشات رهبر شهید در مدیریت بسیاری از کشورهایی که اسلامی نبودند اما آزاد مرد بودند نیز اثرگذار بود لذا شخصیت بزرگی که دنیا از اخلاق، منش و کلام ایشان استفاده می کردند را از دست داده ایم و باید ادای دین کنیم.

نجاتی افزود: رهبر شهید، در طول عمر خود پیش از زمان رهبری و پس از آن برای عزت مسلمان همت خود را به کار بستند و امروز اگر عزت و غروری وجود دارد به برکت وجود این مرد بزرگ بوده که دیگر در بین ما حضور ندارند؛ از سوی دیگر امروز اگر با قدرت مقابل دشمنان علی الخصوص آمریکا و اسراییل ایستاده‌ایم به دلیل وجود رهبر ما بوده است.

وی گفت: بیعت مردم با رهبر سوم از دیگر شاخصه های حضور به شمار می رود.

به گفته معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان، حضور مردم در مراسم تشییع رهبر شهید، برای دشمنان پیام روشنی دارد که همچنان پای ولایت و آرمان های خود هستیم ، شعار «هیهات من الذله» به ارث رسیده از امام حسین (ع) را سر می دهیم؛ در کشور خود و همسایه مان عراق شکوه دیگری را رقم خواهیم زد.

نجاتی با بیان اینکه دو محور اعزام کاروان ها در مراسم تشییع و اقدامات فرهنگی در خوزستان را مد نظر قرار داده ایم، تصریح کرد: در این خصوص ۱۱ قرارگاه تشکیل شده و تا اربعین فعالیت آن ها ادامه خواهد داشت که مهم ترین آن کمیته پشتیبانی متشکل از تدارکات، حمل و نقل و اسکان است.

وی افزود: امنیتی، انتظامی و ترافیکی، بهداشت و درمان، فرهنگی، اطلاع رسانی از دیگر کمیته ها هستند.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان با بیان اینکه امروز تمام ظرفیت استان پای کار آمده است که بخشی در اختیار کاروان ها و بخشی در اختیار مردم است، تاکید کرد: مردم، مدیران و هر فردی که مسئولیتی دارند باید به میزان ارادت خود به رهبر شهید پای کار بیایند.

نجاتی اظهار کرد: با توجه به تاکید و درخواست مکرر مردم و مسئولان کشور عراق، تشییع قائد امت در کربلا نیز انجام می شود که آمادگی لازم برای ورود و خروج از مرز وجود دارد و امکانات لازم برای تسهیل تردد مهیا شده است.

به گفته وی، با پیگیری های صورت گرفته ظرفیت ریلی نیز علاوه بر اتوبوس ها افزایش پیدا کرده است.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان توصیه کرد: افرادی که با خودرو شخصی رفتند در سامانه حضور خود را اعلام کنند و اگر تنها هستند افرادی را همراه خود ببرند زیرا درخواست ها برای حضور بسیار و ظرفیت محدود است.