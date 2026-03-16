به گزارش خبرگزاری مهر، براساس این فراخوان، اساتید، پژوهشگران و طلاب میتوانند مقالات کوتاه علمی خود را با حجم حدود ۲۰۰۰ کلمه، همراه با چکیدهای مبسوط بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ کلمه تهیه و در چارچوب محورهای اعلامشده به دبیرخانه نشریه ارسال کنند.
محورهای فراخوان مقالات:
۱. چیستی و چرایی جنگ
بررسی نظریه اصاله صلح، اصاله الجهاد و اصاله الدعوه با استناد به آیات قرآن و تفاسیر شیعه و سنی
ماهیت دفاعی جهاد در قرآن؛ نقدی بر نظریه جهاد ابتدایی و بررسی نظریههای جنگطلبانه و جنگهای امروزی
فلسفه جهاد در قرآن؛ رفع موانع دعوت و یا گسترش خشونت؟
مفهوم دفاع در قرآن و تطبیق آن با نمونههای تهاجم غافلگیرانه در جنگ رمضان
مشروعیت اعلان جنگ در قرآن؛ غافلگیری راهبردی در جنگ رمضان و الزامات اخلاقی آن
۲. قواعد و احکام جنگ (چگونگی نبرد)
اخلاق جنگ در قرآن و سیره پیامبر؛ مطالعه تطبیقی قواعد بشر دوستانه در جنگهای جدید
حقوق اسیران جنگی در قرآن و تفسیر با تأکید بر مفهوم «من» و « فداء»
حمایت از غیر نظامیان در قرآن و چالش های آن در جنگ معاصر
غنائم جنگی در قرآن؛ مالکیت، توزیع و تحول آن در دنیای معاصر
مقاومت و جهاد در قرآن؛ مطالعه موردی جنگ رمضان و دفاع از حرمت ها
تحلیل آیه جنگ رمضان از منظر آیه «و لا تهنوا و لا تحزنوا»
صلح و سازش در قرآن؛ مقایسه تطبیقی پیمان صلح با آموزه های دینی
اشداء علی الکفار و جنگهای نیابتی؛ تحلیل جنگ رمضان در پرتو آیات جهاد
۳. چالشها و مسائل نوپدید در جنگ و مقاومت
جایگاه اسیران جنگی( آیه ۲۴ سوره نساء) در ترازوی نقد؛ از امضای حکم تا لغو آن
بازخوانی نظریه «دارالعهد» به جای «دالحرب» در تفسیر قرآن و روابط بینالملل معاصر
بررسی مسائل جدید جنگ در پرتو آموزههای قرآنی
آخرین مهلت ارسال مقالات ۱۰ فروردین ۱۴۰۵ و سامانه ارسال http://tafsir-mogharen.whc.ir است.
طبق اعلام دبیرخانه، به مقالات منتخب حقالتألیف تعلق خواهد گرفت و نویسندگان آثار برگزیده، چکیده مبسوط مقاله خود را در فضای مجازی و نشست علمی مرتبط با این ویژهنامه ارائه خواهند کرد.
