به گزارش خبرگزاری مهر، این ویژهنامه با هدف تبیین ابعاد اجتماعی جنگ رمضان و بررسی پیامدهای آن در جامعه ایران منتشر میشود و تلاش دارد زمینهای برای تحلیل علمی تحولات اجتماعی دوران جنگ و سیاستگذاری در دوره پساجنگ فراهم کند.
محورهای پیشنهادی این ویژهنامه شامل موضوعاتی همچون تحلیل اجتماعی بعثت مردم در جنگ رمضان، جنگ رمضان و اتحاد ملی، سرمایه اجتماعی و تابآوری اجتماعی در دوران جنگ، همیاری اجتماعی، دین و معنویت در جنگ رمضان، نقش نظام آموزشی، زنان و خانواده در جنگ، فعالیتهای جهادی، ظرفیتهای مردمی در بازسازی کشور پس از جنگ، تأثیر جنگ رمضان بر روند پیشرفت کشور و نسبت آن با تمدن نوین اسلامی است.
پژوهشگران میتوانند مقالات خود را از طریق سامانه نشریه به نشانی https://soci.rihu.ac.ir ارسال کنند.
براساس اعلام دبیرخانه نشریه، آخرین مهلت ارسال مقالات ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ تعیین شده است.
