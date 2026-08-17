به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «قرآن و فصل جنگ» با پرداختن به راهکارهای قرآنی برای سرگشتگیهای زمان جنگ در ۲۴۰ صفحه از سوی انتشارات بوستان کتاب منتشر و وارد بازار نشر شد.
در شرایط جنگی، بسیاری از پرسشها و چالشهایی که پیشتر کمتر با آنها مواجه بودهایم، به مسئلهای روزمره تبدیل میشوند، ازاینرو، نیاز به فهم عمیق و کاربردی آموزههای قرآن درباره جنگ و جهاد بیش از گذشته احساس میشود.
این کتاب با نگاهی به حدود ۶۰۰ آیه مرتبط با جهاد، قتال و شرایط جنگی، تلاش میکند پاسخهای قرآن کریم را برای چالشهای امروز استخراج و تبیین کند؛ پاسخهایی که میتوانند الگویی هوشمندانه، عاقلانه، الهی و ایمانی برای زیست مؤمنانه در شرایط جنگی ارائه دهند.
هدف این اثر، تدوین مجموعهای منسجم و کاربردی از «بایستههای قرآنی در شرایط جنگی» است؛ راهنمایی برای عموم مردم و محتوایی غنی و جهتدهنده برای مبلغان و فعالان فرهنگی.
قرآن و فصل جنگ تلاش می کند تا بخشی کمتر خوانده شده از معارف قرآن را نشان دهد و راهکارهایی برای برای سرگشتگیها و پرسشهای انسان امروز در فصل جنگ را بازیابد.
نظر شما