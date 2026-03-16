محسن نجفی سولاری تهیه کننده مسابقه «صد» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شروع پخش دوباره این برنامه از شبکه سه اظهار کرد: خوشبختانه، کلاکت‌ها و بخش‌هایی از برنامه قبل از شروع جنگ آماده شده و تدوین شده بودند. ضبط این برنامه برای ایام نوروز نیز به پایان رسیده و آماده پخش است.

وی درباره نیاز مخاطب به برنامه های متنوع در تلویزیون اظهار کرد: ممکن است برخی توان و کشش مباحث مرتبط با جنگ را نداشته باشند. با این حال به نظر می‌رسد عملکرد تلویزیون در این ایام درست و معقول بوده است که با توجه به ایام عزای عمومی و شروع جنگ، نیازمند تبیین برخی نکات و موارد بود و از این حیث عملکرد خوبی را شاهد هستیم.

این تهیه کننده تصریح کرد: براساس اطلاعاتی که دارم شبکه ها در حال طراحی و تولید برنامه های مختلف هستند. به هر حال سازمان صدا و سیما مورد حمله قرار گرفت اما همکاران در سازمان با بهترین کیفیت ممکن در حال انجام وظایف خود هستند. امیدواریم درنهایت این روزها به زودی سپری شود.

وی اضافه کرد: به تدریج کنداکتور برنامه‌ها در حال بازگشت به حالت قبل است. حتی برنامه هایی طراحی می شوند که در فضای جنگ جذاب باشند. احتمالا به زودی برنامه‌هایی که به دلیل جنگ، شب‌های قدر و عزای عمومی شهادت رهبر شهیدمان متوقف شده بودند، در یک بازه زمانی مشخص از سر گرفته شوند.

این برنامه ساز درباره چالش برنامه سازی در این ایام گفت: این روزها، روزهای صبر و مقاومت است و ان‌شاءالله شاهد رویش دوباره امید و ساخت و ساز خواهیم بود. حتماً برای ایام تحویل سال اتفاقات خوبی روی آنتن شبکه‌های مختلف تلویزیون خواهد افتاد. ما نیز در تلاش هستیم تا در حد توان و امکانات خود، کارهای سرگرم‌کننده‌ای برای این ایام آماده کنیم تا همه با هم از این دوران سخت عبور کنیم.

وی در پاسخ به اینکه چقدر حجازی فر به عنوان مجری مسابقه تمایل دارد در این ایام در تولید برنامه های مرتبط مشارکت کند، گفت: همانطور که می‌دانید و همگان از آن آگاه هستند، هادی حجازی فر همواره در کنار مردم و کشور عزیزمان بوده‌ است. در طول حدود یک سالی که با او رفاقت داشته‌ام، از نزدیک شاهد بوده‌ام که قلباً عاشق این کشور و شهدای آن است و با تمام وجود و از صمیم قلب به اعتقادات خود پایبند است.

نجفی سولاری تصریح کرد: به نظر من، آن قشر فهیم، باهوش و وطن‌پرست هنرمندان حتماً در این ایام پای کار هستند. مطلع هستم که برخی از همکاران در حال حاضر، بدون حضور در مقابل دوربین، اقداماتی را خارج از فضای رسانه‌ای انجام می‌دهند و زحمات ارزشمندی را متحمل می‌شوند، اما ترجیح می‌دهند این تلاش‌ها دیده نشود.

این تهیه کننده درباره تولید محتوا برای این ایام گفت: در برنامه‌سازی باید دنبال محتوایی باشیم که خروجی آن آگاهی، صبر و اتحاد باشد اینها سه مؤلفه‌ای هستند که به نظر من حتماً باید در قالب کانسپت‌های مختلف گنجانده شوند.

وی در پایان گفت: امیدوارم این رویکرد بتواند مردم را به رسانه‌های داخلی جذب کند، زیرا واقعیت این است که عده ای بیمار روانی در کانال‌های فارسی‌زبان، با اقداماتی، تمام روح و روان و هستی مردم این سرزمین را به آتش می‌کشند. این مسئله به نظر من حتی سنگین‌تر از آتش جنگ است.