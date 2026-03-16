نماینده کنگره آمریکا: محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، «مادلین دین» عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در مصاحبه با سی‌ان‌ان درباره جنگ علیه ایران ابراز نگرانی کرد و تصویب قطعنامه محدود کردن اختیارات جنگی رئیس جمهور این کشور را ضروری خواند.

وی در مورد تلاش دوباره «حکیم جفریز» رهبر اقلیت دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا برای ارائه قطعنامه محدود کردن اختیارات جنگی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده علیه ایران اظهار کرد که رای‌گیری دوباره در اینباره و تصویب چنین قطعنامه‌ای «بسیار ضروری» است.

این نماینده کنگره آمریکا افزود: بند نخست ماده اول قانون اساسی آمریکا به رئیس جمهور اعلام می‌کند که فقط کنگره حق اعلان جنگ دارد، نه هیچ فرد یا نهاد دیگری.

این قانونگذار دموکرات گفت: همه ما در مورد جنگ نگران هستیم. ما در جنگی هستیم که رئیس جمهور پیش از شروع آن هیچ اطلاعی به مردم نداد. او چند روز قبل از آن، در سخنرانی سالانه «وضعیت اتحادیه»، برای مردم و کنگره هیچ استدلالی درباره این جنگ ارائه نکرد و ما را به جنگ برد.

دین تصریح کرد: ما تاکنون ۱۳ نیروی نظامی از دست داده‌ایم و این غم‌انگیز است. همچنین صدها نظامی دیگر نیز زخمی شده‌اند و تعداد بسیار بیشتری از آنها در معرض آسیب هستند.

وی تاکید کرد: رئیس جمهور باید به کنگره بیاید. اما اگر نیامد، کنگره باید به وی رجوع کرده و به او بگوید که چنین اختیاری (برای آغاز جنگ) ندارد.

گروهی متشکل از سناتورهای دموکرات و جمهوریخواه آمریکا ۱۴ اسفند قطعنامه محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ علیه ایران را در سنا به رای گذاشتند اما این قطعنامه به دلیل حمایت برخی سناتورها از جنگ‌طلبی ترامپ به تصویب نرسید.

به گزارش مهر، تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران از روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) آغاز شد.

حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی و جمعی از فرماندهان نظامی و مردم ایران در این حملات شهید شدند.

نیروهای مسلح ایران در پاسخ به جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی، پایگاه‌های آمریکا در منطقه و سرزمین‌های اشغالی را هدف حمله قرار دادند.