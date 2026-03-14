۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۱۳

لوفیگارو: عملیات آمریکا در ایران دستاوردی نداشته است

یک رسانه غربی، تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را ۲ هفته پس از شروع، بی نتیجه ارزیابی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، لوفیگارو در گزارشی با اشاره به مقاومت ایران در مقابل تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی نوشت: پس از ۲ هفته، آماده نبودن واشنگتن برای جنگ بیش از پیش روشن می شود.

این رسانه غربی، آماده نبودن آمریکا برای جنگ با ایران را یادآور شد و افزود: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در باتلاق جنگ با ایران گرفتار شده است.

لوفیگارو نوشت: ترامپ روی یک پیروزی سریع حساب باز کرده بود اما مسائلی اتفاق افتاد که پیش بینی نشده بود.

این رسانه غربی به ربایش نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا توسط آمریکا و وادار کردن دولت کاراکاس به تسلیم در مقابل خواسته های واشنگتن اشاره کرد و نوشت: بعد از۲ هفته، عملیات آمریکا در ایران هنوز دستاوردی نداشته است.

لوفیگارو، حمله به پایگاه های آمریکا و کنترل هوشمندانه تنگه هرمز توسط ایران را برای واشنگتن، غافلگیرکننده ارزیابی کرد.

