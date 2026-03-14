به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان در گزارشی فاش کرد که تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به خاک ایران باعث شده است هزینه زندگی و ابعاد معیشتی برای آمریکایی‌ها در ابعاد مختلف به شدت افزایش یابد.

بر اساس اعلام این رسانه، جنگ با ایران اگرچه پیچیدگی‌های زیادی دارد، اما دلیل اهمیت این درگیری در منطقه (غرب آسیا) برای شهروندان آمریکایی و وضعیت مالی آن‌ ها در ۳ نکته مهم و اقتصادی خلاصه می‌شود.

سی ان ان در این گزارش فاش کرد: اول اینکه قیمت نفت تا زمان بازگشایی تنگه هرمز بالا باقی خواهد ماند. همچنین، هرچه این جنگ طولانی‌ تر شود هزینه‌ های زندگی برای مردم آمریکا بیشتر خواهد شد و بالاخره، درگیری طولانی‌ مدت در این منطقه تهدیدی جدی برای رشد اقتصاد آمریکا و بازار کار این کشور است.

این رسانه آمریکایی سپس افزود: پنجشنبه (پیش)، تنها یک روز پس از آنکه ۳۲ کشور جهان اعلام کردند ۴۰۰ میلیون بشکه نفت به بازار تزریق خواهند کرد، قیمت نفت باز هم از مرز ۱۰۰ دلار عبور کرد، این در حالی است که قیمت‌ها تا پیش از آن و پس از اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مبنی بر پایان سریع جنگ، زیر این سطح باقی مانده بود؛ این موضوع به وضوح نشان می دهد پیش‌بینی خوش‌بینانه مذکور از بین رفته است. در شرایطی که نفت‌ کش‌ های بین‌ المللی در خلیج فارس گرفتاراند، ایران چنین محدودیتی ندارد و از آغاز درگیری ها، جریان صادرات نفت خود را حفظ کرده است، یعنی تهران می‌ تواند بدون قربانی کردن درآمد نفتی خود، این وضعیت را تحمل کند، اما دشمنان خارجی ایران با اختلال اقتصادی گسترده دست‌ و پنجه نرم می‌کنند. واقعیت اقتصادی ماجرا این است که هرچه این وضعیت طولانی‌ تر شود، قیمت‌ ها بالاتر می‌ روند. با بالا رفتن قیمت نفت، قیمت بنزین در آمریکا به‌سمت ۴ دلار در هر گالن حرکت می‌کند؛ هزینه‌ ای که مستقیماً هنگام سوخت‌ گیری خودرو از جیب مردم این کشور پرداخت می‌ شود.

این گزارش اضافه می کند: نگرانی‌ های اقتصادی در آمریکا کاملاً واقعی است. اقتصاد این کشور متزلزل است؛ از ماه می سال گذشته تاکنون، این اقتصاد ۱۹ هزار شغل را از دست داده است. شوک‌های بزرگ قیمت نفت نیز منجر به کاهش تولید اقتصادی شده‌ اند و این در حالی است که مصرف‌ کنندگان آمریکایی موتور محرک دو سوم تولید ناخالص داخلی این کشور محسوب می‌ شوند.