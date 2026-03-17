۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۴۰

افشاگری نیویورک‌تایمز از نتایج حملات ایران به ناو آمریکایی جرالد فورد

افشاگری نیویورک‌تایمز از نتایج حملات ایران به ناو آمریکایی جرالد فورد

نیویورک‌تایمز در گزارشی فاش کرد که ناو آمریکایی جرالد فورد پس از حملات تلافی‌جویانه ایران، بیش از ۳۰ ساعت در آتش می‌سوخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی به تشریح زوایایی از حملات تلافیجویانه ایران به ناو هواپیمابر آمریکایی جرالد فورد پرداخت.

بر اساس اعلام این رسانه، حریق هفته گذشته در رختشویخانه ناو هواپیمابر جرالد فورد بیش از ۳۰ ساعت ادامه داشت و ده‌ ها نفر از نظامیان آمریکایی را به دلیل گرفتار شدن، با دود دچار مسمومیت کرد.

در گزارش این رسانه آمریکایی اضافه شده است که بیش از ۶۰۰ ملوان و دیگر خدمه تخت‌ های خود را در آتش از دست داده‌ اند و از آن زمان تا کنون روی کف زمین و میزهای سراسر کشتی استراحت می‌ کنند!

