بخشی از مطالبات نانوایان مازندران پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد جعفری صبح دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با تشریح آخرین وضعیت پرداختی‌های نان به حساب نانوایان اظهار داشت: با پیگیری‌های استاندار منجر به بازگشت بخشی از مطالبات به حساب پشتیبان این قشر زحمت کش گردیده است.

وی با تأکید بر اهمیت حیاتی صنعت نانوایی در تأمین معیشت مردم و نقش آن در امنیت اقتصادی کشور افزود: استاندار مازندران پیگیری‌های لازم را در سطوح عالی اجرایی و با هماهنگی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک سپه انجام داد که این پیگیری ها منجر به واریز ۳ روز مطالبات نانوایان به حساب پشتیبان آن ها گردیده است.

جعفری همچنین گفت: واریزی های مربوط به هر روز قرار است تا ساعت ۲۴ همان روز به حساب نانوایان واریز گردد.

وی در ادامه با بیان اینکه باقیمانده مطالبات نیز طی روزهای آتی واریز خواهد شد، اظهار داشت: جزئیات اقدامات انجام شده نشان می‌دهد که پیگیری‌های مستقیم استانداراز طریق وزارت اقتصاد و هماهنگی‌های انجام‌شده با بانک مرکزی و بانک سپه سبب رفع اختلالات سیستمی که پیش از این در روند پرداخت‌ها ایجاد شده بود، گردید. این اقدام در راستای اولویت‌های راهبردی استاندار مازندران در جهت حمایت از فعالان اقتصادی و تضمین تداوم خدمات ضروری به مردم صورت گرفته است.

جعفری با اشاره به محورهای اصلی برنامه‌های اجرایی استان در حوزه گندم آرد و نان خاطرنشان کرد: توجه ویژه به مسائل معیشتی و حمایت از قشر خبازان و همچنین ارتقای خدمات‌دهی به مردم و مسافران استان در حوزه آرد و نان از جمله اولویت‌های استاندار استان و اعضای کارگروه گندم، آرد و نان استان می‌باشد.

سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران در پایان افزود: این موفقیت که حاصل تعامل و پیگیری مستمر استاندار مازندران بوده، مورد تقدیر مسئولان و فعالان حوزه گندم آرد، نان و نانوایان استان قرار گرفت و امید است با تداوم این رویکرد، شاهد بهبود بیشتر در وضعیت فعالان اقتصادی باشیم.